Сестра Кейт Міддлтон народила хлопчика

Копирайт изображения Getty Images Image caption Подружжя з'явилося на весіллі Принцеси Євгенії за кілька днів до народження сина

У Піппи Міддлтон, молодшої сестри Кейт Міддлтон, народився син.

Дитина народилася в понеділок, 15 жовтня, о 13:58 за британським часом, її вага - 3900 грамів, повідомила речниця Піппи та її чоловіка Джеймса Метьюза.

"Усі дуже раді, мати і немовля почуваються добре", - додала вона.

Речник Кенсингтонського палацу заявив, що Принц Вільям та Кейт Міддлтон надзвичайно раді за подружжя.

Піппа востаннє з'явилася на публіці кілька днів тому - на весіллі Принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка 12 жовтня.

Новина про новонародженого з'явилася наступного дня після того, як Принц Гаррі та Меган Маркл оголосили, що очікують дитину.

Копирайт изображения REUTERS Image caption Піппа - молодша сестра Кейт Міддлтон, герцогині Кембриджської

Піппа розповіла про вагітність у червні у своїй колонці про фітнес для журналу Waitrose Weekend.

Вона зізналася читачам про те, що її перший триместр минув без токсикозу, від якого потерпала її старша сестра усі свої три вагітності.

"Завдяки цьому я змогла вести звичний образ життя і продовжувати займатися спортом", - розповіла Піппа.

У нещодавній колонці для журналу вона зазначила: "З наближенням останнього місяця, живіт стає все більш помітним щодня і рухи однозначно стали більш незграбними".

Піппа Міддлтон і банкір Джеймс Метьюз одружилися в травні минулого року.

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На їхньому весіллі були присутні члени королівської родини та знаменитості, зокрема Принц Гаррі, Принцеса Євгенія та тенісист Роджер Федерер з дружиною.

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