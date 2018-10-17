Вік весіллю не завада: у Британії 100-річна жінка вийшла заміж за свого 74-річного партнера
100-річна жінка вийшла заміж за свого 74-річного партнера, з яким була разом вже 30 років.
Нора та Малькольм Йейтс побралися у готелі біля свого будинку в містечку Престатин, що в Уельсі, 16 жовтня.
На час зустрічі із паном Йейтсом наречена, колишня шкільна куховарка, вже мала за плечима два шлюби і була вдовою.
Пан Йетс раніше також був одружений і розлучився.
Вони познайомилися на танцях у 1980-х роках і з того часу були разом.
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Пан Йейтс, який раніше працював водієм автобуса, освідчився коханій цього року.
"Я почуваюся, неначе мені лише 20", - сказала пані Йейтс.
Наречена прибула на церемонію під пісню "Dancing Queen" групи Abba. Її візок штовхав хлопчик-паж.
На радісну подію зібралися близько 30 друзів та членів родини.
Після церемонії, що тривала близько півгодини, пані Йейтс сказала: "Бути нареченою? О, це прекрасно. Бути нареченою… це просто чудово!"
На питання чи варто було чекати на весілля, вона відповіла: "Звісно, варто. Я б на таке і довше чекала".
"Немає нічого, що б він для мене не зробив, - сказала вона про свого чоловіка. - Без Малкольма я б не змогла. Він особливий, дуже особливий".
Пані Йейтс переїхала до містечка Престатин, коли була підлітком.
Вона працювала у готелі, де познайомилася зі своїм першим чоловіком Фредом Томасом. Від першого шлюбу в неї є донька Марлін.
Після смерті чоловіка Нора зустріла Берта Віткісса, з яким згодом одружилася.
Незабаром після того, як він помер, вона познайомилася з паном Йейтсом.
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