Image caption Наречені познайомилися на танцях у 80-х роках

100-річна жінка вийшла заміж за свого 74-річного партнера, з яким була разом вже 30 років.

Нора та Малькольм Йейтс побралися у готелі біля свого будинку в містечку Престатин, що в Уельсі, 16 жовтня.

На час зустрічі із паном Йейтсом наречена, колишня шкільна куховарка, вже мала за плечима два шлюби і була вдовою.

Пан Йетс раніше також був одружений і розлучився.

Вони познайомилися на танцях у 1980-х роках і з того часу були разом.

Пан Йейтс, який раніше працював водієм автобуса, освідчився коханій цього року.

"Я почуваюся, неначе мені лише 20", - сказала пані Йейтс.

Наречена прибула на церемонію під пісню "Dancing Queen" групи Abba. Її візок штовхав хлопчик-паж.

На радісну подію зібралися близько 30 друзів та членів родини.

Image caption Наречена з'явилася на церемонії під пісню Dancing Queen

Після церемонії, що тривала близько півгодини, пані Йейтс сказала: "Бути нареченою? О, це прекрасно. Бути нареченою… це просто чудово!"

На питання чи варто було чекати на весілля, вона відповіла: "Звісно, варто. Я б на таке і довше чекала".

"Немає нічого, що б він для мене не зробив, - сказала вона про свого чоловіка. - Без Малкольма я б не змогла. Він особливий, дуже особливий".

Пані Йейтс переїхала до містечка Престатин, коли була підлітком.

Вона працювала у готелі, де познайомилася зі своїм першим чоловіком Фредом Томасом. Від першого шлюбу в неї є донька Марлін.

Після смерті чоловіка Нора зустріла Берта Віткісса, з яким згодом одружилася.

Незабаром після того, як він помер, вона познайомилася з паном Йейтсом.

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