Загиблий внаслідок падіння Су-27 на Вінничині українець був полковником

Копирайт изображения Getty Images Image caption Літак брав участь у міжнародних навчаннях "Чисте небо-2018"

Загиблий внаслідок падіння 16 жовтня у Вінницькій області військового літака Су-27 українець - полковник, заступник командира з авіації - начальник авіації повітряного командування "Схід" Іван Петренко, говориться в повідомленні командування Повітряних сил Збройних сил України.

Згідно з повідомленням у Facebook, загиблий українець був командиром екіпажу.

Командування підкреслює, що Іван Петренко був "підготовлений до ведення бойових дій в якості інструктора в повному обсязі курсу бойової підготовки вдень і вночі в складних метеоумовах".

Літак, який впав, належав 831 бригаді тактичної авіації із Миргорода (Полтавська область).

При цьому дані другого загиблого обіцяють повідомити пізніше.

Падіння літака в ході навчань

16 жовтня у Вінницькій області впав український військовий літак Су-27, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

"Сьогодні, близько 17 години в районі села Уланів (між населеними пунктами Бердичів та Хмільник) у ході виконання навчально-бойового польоту впав літак Су-27УБ", - йдеться в повідомленні.

Неподалік від місця падіння повітряного судна знайшли тіла двох пілотів: один із них - український військовослужбовець, другий - військовослужбовець Повітряних сил Національної гвардії США.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Навчання проходять з 8 по 19 жовтня

Пізніше відомство відредагувало власне повідомлення і залишило лише інформацію про двох загиблих - без уточнення їхнього громадянства.

Командування ВПС США в Європі та Африці підтвердило інформацію про участь американського військовослужбовця в інциденті з Су-27.

У відомстві повідомили, що наразі проводиться розслідування інциденту.

Літак, про який йде мова, брав участь у міжнародних військових навчаннях "Чисте небо-2018".

Вони розпочалися 8 жовтня і мають тривати протягом 12 днів - до 19 жовтня.

Окрім України, в навчаннях беруть участь ще 8 держав: Велика Британія, Данія, Бельгія, Естонія, Нідерланди, Польща, Румунія і США.

Мета навчань "Чисте небо-2018" - підвищення рівня підготовки екіпажів під час виконання тактичних завдань і покращення взаємодії між повітряними силами різних країн під час проведення спільних повітряних операцій.

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