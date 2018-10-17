Старт продажів марихуани в Канаді: що це означає?

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Вільний продаж марихуани для використання в рекреаційних цілях (для розваги/задоволення) розпочався в Канаді в ніч на середу.

Країна стала другою після Уругваю, яка легалізувала володіння та використання рекреаційної марихуани.

Відтепер усім громадянам Канади старше 18 років можна купувати, продавати, зберігати й навіть вирощувати марихуану у себе вдома.

Правда, є одне застереження: зберігати можна до 30 грамів, а вирощувати не більше чотирьох рослин конопель.

Старт продажів у середу опівночі супроводжувався дискусіями про вплив на здоров'я, закон та громадську безпеку.

Підготовка до скасування заборони включала розсилку 15 млн домогосподарств інформаційних матеріалів, в яких детально пояснювалися нові положення закону.

Проте в суспільстві залишаються занепокоєння, у тому числі з приводу готовності поліцейських до боротьби з водінням у стані наркотичного сп'яніння.

Місцева влада декілька місяців готувалася до легалізації продажів та була зобов'язана визначити місця, де марихуану можна буде придбати та вживати.

Магазини у найсхіднішій провінції Канади Ньюфаундленд першими почали легально продавати марихуану рівно опівночі, коли закон набрав чинності.

Копирайт изображения Reuters Image caption Черга покупців біля магазину Tweed, які чекають на північ

Прихильники легалізації кажуть, що це допоможе впоратися з чорним ринком марихуани.

Канада і так була країною з найвищим рівнем споживання марихуани, особливо серед молоді.

У 2017 році канадці витратили на наркотик 5,7 млрд канадських доларів (4,6 млрд доларів США), і лише мала частка від загального обсягу була придбана в лікувальних цілях.

Яка ситуація в інших країнах?

У багатьох штатах США, Німеччині, Італії та Нідерландах споживання канабісу в медичних цілях легальне.

Уругвай повністю легалізував наркотик для особистого користування ще у 2013 році. Уругвайцям дозволили вирощувати вдома до шести рослин конопель.

В Іспанії теж можна вирощувати обмежену кількість конопель для особистого користування, але використовувати наркотик дозволяється виключно вдома.

Копирайт изображения Reuters Image caption Перші легальні покупці рекреаційної марихуани в Канаді

Всупереч уявленням, у Нідерландах марихуана технічно заборонена, але зберігання до 5 грамів не переслідується законом. При цьому у поліції є право конфіскувати наркотик.

Безперешкодно споживати марихуану в цій країні можна тільки в спеціальних кофішопах.

Вживання марихуани в рекреаційних цілях, іншими словами для розваги/задоволення, дозволено також в Австралії, Бразилії, Колумбії, Люксембурзі і на Ямайці. Однак офіційний продаж канабісу в цих країнах заборонений.

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