Старт продажів марихуани в Канаді: що це означає?
Вільний продаж марихуани для використання в рекреаційних цілях (для розваги/задоволення) розпочався в Канаді в ніч на середу.
Країна стала другою після Уругваю, яка легалізувала володіння та використання рекреаційної марихуани.
Відтепер усім громадянам Канади старше 18 років можна купувати, продавати, зберігати й навіть вирощувати марихуану у себе вдома.
Правда, є одне застереження: зберігати можна до 30 грамів, а вирощувати не більше чотирьох рослин конопель.
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Старт продажів у середу опівночі супроводжувався дискусіями про вплив на здоров'я, закон та громадську безпеку.
Підготовка до скасування заборони включала розсилку 15 млн домогосподарств інформаційних матеріалів, в яких детально пояснювалися нові положення закону.
Проте в суспільстві залишаються занепокоєння, у тому числі з приводу готовності поліцейських до боротьби з водінням у стані наркотичного сп'яніння.
Місцева влада декілька місяців готувалася до легалізації продажів та була зобов'язана визначити місця, де марихуану можна буде придбати та вживати.
Магазини у найсхіднішій провінції Канади Ньюфаундленд першими почали легально продавати марихуану рівно опівночі, коли закон набрав чинності.
Прихильники легалізації кажуть, що це допоможе впоратися з чорним ринком марихуани.
Канада і так була країною з найвищим рівнем споживання марихуани, особливо серед молоді.
У 2017 році канадці витратили на наркотик 5,7 млрд канадських доларів (4,6 млрд доларів США), і лише мала частка від загального обсягу була придбана в лікувальних цілях.
Яка ситуація в інших країнах?
У багатьох штатах США, Німеччині, Італії та Нідерландах споживання канабісу в медичних цілях легальне.
Уругвай повністю легалізував наркотик для особистого користування ще у 2013 році. Уругвайцям дозволили вирощувати вдома до шести рослин конопель.
В Іспанії теж можна вирощувати обмежену кількість конопель для особистого користування, але використовувати наркотик дозволяється виключно вдома.
Всупереч уявленням, у Нідерландах марихуана технічно заборонена, але зберігання до 5 грамів не переслідується законом. При цьому у поліції є право конфіскувати наркотик.
Безперешкодно споживати марихуану в цій країні можна тільки в спеціальних кофішопах.
Вживання марихуани в рекреаційних цілях, іншими словами для розваги/задоволення, дозволено також в Австралії, Бразилії, Колумбії, Люксембурзі і на Ямайці. Однак офіційний продаж канабісу в цих країнах заборонений.
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