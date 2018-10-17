Букерівську премію вперше отримала письменниця з Північної Ірландії
Цьогорічну Букерівську премію (Man Booker Prize) здобула Анна Бернс. Вона стала першою письменницею з Північної Ірландії, якій дісталася престижна нагорода.
Авторка отримала нагороду і чек на 50 тисяч фунтів стерлінгів за свій роман "Молочник" (Milkman), події якого відбуваються в неназваному місті Північної Ірландії.
Роман розповідає про стосунки молодої дівчини з одруженим чоловіком.
Судді назвали книгу "просто дивовижною" і відзначили "виразний голос смішної, життєрадісної, кмітливої, впертої, прямолінійної протагоністки", від імені якої ведеться розповідь.
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Анна Бернс розповіла BBC, що приголомшена перемогою.
Вона зізналася, що чек на 50 тисяч змінить її життя.
"Сплачу свої борги", - розповіла авторка.
"Письменники не заробляють багато грошей, тож це величезний подарунок, який мені дістався", - додала вона.
Суперниками "Молочника" зокрема була книга "Все, що нижче" (Everything Under) Дейзі Джонсон, яка стала наймолодшою номінанткою на Букер у віці 27 років.
У списку номінантів також були: Робін Робертсон - "Довгий кадр" (The Long Take), Есі Едуґян - "Вашингтон Блек" (Washington Black), Рейчел Кушнер - "Кімната Марса" (The Mars Room) та Річард Паверс - "Верхній ярус" (The Overstory).
"Молочник" - це четверта книга Анна Бернс, яка народилася в Белфасті у 1962 році.
Герої в її романі не мають імен.
"Якби я зазначила імена, книга б втратила силу, втратила б атмосферу", - вважає авторка.
На питання як її життєвий досвід вплинув на написання роману, пані Бернс розповіла: "Я виросла в Белфасті і це мало величезний вплив на книгу, написаній про ціле суспільство, на яке вплинуло тривале насильство та життя під постійним тиском, яке стає нормою".
"Букерівська премія" вважається однією з найпрестижніших літературних нагород у світі. Її присуджують з 1969 року.
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