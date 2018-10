Букерівську премію вперше отримала письменниця з Північної Ірландії

Копирайт изображения EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA Image caption Анна Бернс отримала "Букера" за роман "Молочник"

Цьогорічну Букерівську премію (Man Booker Prize) здобула Анна Бернс. Вона стала першою письменницею з Північної Ірландії, якій дісталася престижна нагорода.

Авторка отримала нагороду і чек на 50 тисяч фунтів стерлінгів за свій роман "Молочник" (Milkman), події якого відбуваються в неназваному місті Північної Ірландії.

Роман розповідає про стосунки молодої дівчини з одруженим чоловіком.

Судді назвали книгу "просто дивовижною" і відзначили "виразний голос смішної, життєрадісної, кмітливої, впертої, прямолінійної протагоністки", від імені якої ведеться розповідь.

Анна Бернс розповіла BBC, що приголомшена перемогою.

Вона зізналася, що чек на 50 тисяч змінить її життя.

"Сплачу свої борги", - розповіла авторка.

"Письменники не заробляють багато грошей, тож це величезний подарунок, який мені дістався", - додала вона.

Суперниками "Молочника" зокрема була книга "Все, що нижче" (Everything Under) Дейзі Джонсон, яка стала наймолодшою номінанткою на Букер у віці 27 років.

Копирайт изображения PA Image caption Серед номінантів були троє британських авторів, двоє американських та один канадський

У списку номінантів також були: Робін Робертсон - "Довгий кадр" (The Long Take), Есі Едуґян - "Вашингтон Блек" (Washington Black), Рейчел Кушнер - "Кімната Марса" (The Mars Room) та Річард Паверс - "Верхній ярус" (The Overstory).

"Молочник" - це четверта книга Анна Бернс, яка народилася в Белфасті у 1962 році.

Герої в її романі не мають імен.

"Якби я зазначила імена, книга б втратила силу, втратила б атмосферу", - вважає авторка.

На питання як її життєвий досвід вплинув на написання роману, пані Бернс розповіла: "Я виросла в Белфасті і це мало величезний вплив на книгу, написаній про ціле суспільство, на яке вплинуло тривале насильство та життя під постійним тиском, яке стає нормою".

"Букерівська премія" вважається однією з найпрестижніших літературних нагород у світі. Її присуджують з 1969 року.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.