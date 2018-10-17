Копирайт изображения ZIK

Український топ-розвідник Сергій Семочко став "героєм" соцмереж після того, як спробував заперечити звинувачення журналістів у незаконному збагаченні та наявності російських паспортів у близьких родичів. Що ж саме так обурило користувачів?

Сергій Семочко, перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗР), опинився в центрі скандалу на початку жовтня.

Журналісти Bihus.Info опублікували розслідування, в якому чиновника звинуватили в корупції та зловживаннях.

У вівторок Семочко спробував виправдатись в ефірі телеканалу ZIK, але стало тільки гірше.

Користувачі виявили низку невідповідностей у його інтерв'ю та стали порівнювати зізнання українського розвідника зі скандальним інтерв'ю росіян Олександра Петрова та Руслана Боширова, яких Велика Британія назвала співробітниками ГРУ та звинуватила в отруєнні родини Скрипалів у британському Солсбері.

Правоохоронні органи вже пообіцяли провести розслідування через інформацію, оприлюднену журналістами щодо Семочка.

Хто такий Семочко і в чому його звинувачують?

45-річний Сергій Семочко працював в структурах Служби безпеки України з часу її заснування, в тому числі в Криму. Після анексії півострова Росією очолив одне з управлінь СБУ в Києві.

Першим заступником СЗР Семочка призначив президент Порошенко в липні цього року.

У жовтні він став головним фігурантом розслідування команди Дениса Бігуса, оприлюдненого в програмі "Наші гроші".

За даними журналістів, попри відсутність значних доходів в останні роки, сім'я Семочка володіє елітними будинками під Києвом загальною вартістю близько 8 млн доларів.

Копирайт изображения REUTERS Image caption Інтерв'ю Сергія Семочка нагадало користувачам мережі росіян, яких підозрюють у шпигунстві та отруєнні Скрипалів у Британії

Сам розвідник, згідно із розслідуванням, мешкає у Козині в будівлі площею 333 кв. м, придбаній на ім'я його дружини Тетяни Лисенко, яка має російський паспорт, так само як її діти від попереднього шлюбу - Анастасія Котон та Станіслав Лисенко.

Два будинки в Козині має також Анастасія Котон.

За даними журналістів, загального доходу та майна родини Семочка не вистачило б навіть на половину одного такого будинку в Козині.

Розслідуванням зацікавились правоохоронці.

СБУ у вівторок повідомила, що почала перевірку інформації з розслідування в рамках кримінального провадження про державну зраду.

А інформацію щодо статків Семочка пообіцяло перевірити Національне антикорупційне бюро в рамках провадження про незаконне збагачення.

Що каже розвідник?

Відповісти на звинувачення посадовець СЗР вирішив в окремому інтерв'ю на телеканалі ZIK.

Він запевнив, що інформація у розслідуванні - неправдива, а всі його статки та статки його родини "копійка до копійки" внесені до декларації.

Семочко також заявив, що він та його дружина Тетяна Лисенко мають лише українські паспорти. І на підтвердження своїх слів продемонстрував документ дружини на камеру.

Діти дружини, за його словами, - "повнолітні і фінансово самодостатні", спільним побутом з розвідником не пов'язані.

Він також припустив, що за розслідуванням може стояти Росія.

"Маленька команда журналістів не здатна відфіксувати високопоставленого співробітника СБУ протягом року, щоб це не було якимось чином видно чи не видно. В програмі є ракурси, як виїжджає машина, як я пересуваюсь містом. Є елементи візуального нагляду, оперативно-технічних засобів. Цілого комплексу. Що це і хто це? На ці питання ми дамо відповідь і назвемо прізвища замовників", - заявив він.

"Дно і солсберецький шпиль"

У соцмережах інтерв'ю Сергія Семочка викликало значно потужнішу реакцію, ніж саме розслідування, - від насмішок до нищівної критики.

Користувачі зазначили, що на початку інтерв'ю склалося враження, що Семочко читає текст в студії з суфлера, його аргументи непереконливі, а паспорт дружини, який він продемонстрував глядачам, не виглядає справжнім документом.

"Вчорашній сольний виступ Семочка на ЗІКу не показав нам нічого нового, правда ж? Сц..ти в очі, безсоромно відбріхуватись, коли тебе схопили за руку - типова лінія поведінки всіх наших можновладців", - пише в Facebook Дмитро Гнап.

"Про Семочка... Як політтехнолог з багаторічним стажем, можу сказати про політиків таке: хочеш бути мудрим, сильним, незалежним, досвідченим політиком з високим рейтингом, позитивним іміджем та гарними перспективами? Мовчи!!!" - пише депутат Віталій Чепинога.

"Паспорт" дружини Семочка. Фото чорно-біле, приклеєне, як попало... І печатки немає. Великий розвідник вважає всіх дегенератами, що не знають, як має бути вклеєна фотка в документі", - обурюється Лєра Святюк.

У багатьох інтерв'ю українського розвідника викликало асоціації з іншим інтерв'ю - коли росіяни Петров та Боширов (справжні прізвища, за даними розслідувачів, Чепіга та Мішкін. - Ред.), яких Велика Британія назвала співробітниками ГРУ, що отруїли Скрипалів у Солсбері, з'явились в ефірі російського телебачення.

Їхня версія подій та поведінка перед камерою викликала чимало насмішок в мережі. Зокрема, те, що, за їхніми словами, вони приїхали в Британію дивитися "знаменитий солсберецький собор" як звичайні туристи.

"Інтерв'ю заступника голови служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка - наша відповідь інтерв'ю шефреду RT Маргариті Симонян з Петровим та Бошировим. Якщо серйозно, це дно", - пише Ірина Ромалійська.

"Стид, біль, срам і солсберецький шпиль... "Уповноважена особа" помахала в камеру паспортом "коханої людини", на цей раз "без палєва", затуливши номер пальцем. Текст немає сенсу обговорювати - там суцільний ад. Ну і тему не розкрито, що й не дивно, бо воно не для того планувалося", - іронізує Оксана Денисова.

Але є і ті, хто повірив панові Семочку.

"Яке має відношення Сергій Семочко до тих чужих для нього дітей?.. Я впевнений, що політичну полеміку треба вести чесно, коли справді є за що зачепитись", - пише Віктор Уколов.

"Цікаво, що розслідувачі Бігуса зацікавились Семочком тільки тоді, коли його призначили до Служби зовнішньої розвідки, яка є джерелом небезпеки для Росії. Друге, на що варто звернути увагу, так це на те, що втягування президента у цей скандал цілковито штучне", - вважає Павло Нусс.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.