Везувій міг знищити Помпеї пізніше, ніж вважалося досі

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Італійські археологи знайшли напис, який, на їхню думку, може бути доказом того, що протягом століть підручники з історії подавали невірну дату виверження Везувію.

Історики завжди вважали, що виверження вулкану Везувій, яке знищило розташоване неподалік місто Помпеї, відбулося 24 серпня 79 року н.е.

Але напис, знайдений вченими, вказує на те, що виверження відбулося майже на два місяці пізніше, - тобто у середині жовтня.

Міністр культури Італії вже назвав це "надзвичайним відкриттям".

"Нові розкопки продемонстрували виняткову майстерність нашої країни", - заявив Альберто Бонісолі.

Історики встановили точну, як досі вважалося, дату виверження Везувію завдяки древнім творам, які містили розповіді свідків цієї події.

Йдеться, насамперед, про Плінія Молодшого, знаного адвоката і письменника античного Риму, який повідомив про смерть свого ще більш відомого дядька, Плінія Старшого.

"24 серпня, приблизно в першій годині пополудні, моя мати захотіла, щоб він спостерігав за хмарою..." - написав він про події того дня у листі до Тацита, римського сенатора та історика.

Згідно із його переказом, Пліній Старший був тоді командувачем флоту в Мізенумі, сучасному Місано. Це містечко, відділене від Помпей бухтою.

Щоб врятувати тих, хто перебував у небезпечній близькості до вулкана, він спорядив корабель, але й сам не повернувся з тієї рятівної операції.

Тим часом Пліній Молодший спостерігав за тим, як руйнувалося місто, з іншого берегу затоки.

"Я точно переказав вам те, свідком чого я був особисто, а також повідомлення, отримані мною одразу після того, як сталася ця подія, тобто ще до того, як з часом з'явилися відхилення від правди", - писав він.

Напис виявили під час нових розкопок. Ймовірно, його зробив дерев'яним вугіллям працівник, який ремонтував будинок.

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Але датується він 16-ма днями до листопада за старим римським календарним стилем - себто 17-м жовтня за сучасним календарем.

"Оскільки напис зробили крихким дерев'яним вугіллям, яке швидко стирається, є висока ймовірність того, що його зробили в жовтні 79 року", - пояснили археологи у заяві з нагоди знахідки.

Вони вважають, що найбільш імовірною датою виверження було все ж 24 жовтня.

Припущення, що виверження відбулося пізніше, ніж у серпні, існували протягом тривалого часу. Спричинили їх наявність осінніх фруктів і приладів для обігріву приміщень, виявлених серед руїн Помпей.

То виходить, що Пліній Молодший помилився?

Лист Плінія до Тацита написаний через 20 років після виверження в 79 році, а оригінали не витримали випробування 1939 роками.

Натомість наше сучасне розуміння цього тексту ґрунтується на перекладах та переказах, зроблених протягом століть. Насправді, різні копії листів містять дати, що коливаються між серпнем і листопадом.

Попри це, саме 24 серпня, за загальною згодою, вважалося датою виверження Везувію.

До того ж, відмінності у текстах могли бути спричинені плутаниною у стародавній і сучасній системах підрахунку днів.

Відкриття напису було зроблено під час розкопок у досі недоторканих ділянках стародавнього міста.

Окрім напису, під час розкопок цього тижня вчені виявили величні будинки, оздоблені вишуканими фресками та мозаїками.

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