Китаєць інсценував власну смерть: дружина повірила і наклала на себе руки

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Громадянин Китаю, який інсценував власну смерть, аби отримати страхові виплати, здався поліції. Новина про загибель чоловіка змусила його дружину вбити двох їхніх дітей і накласти на себе руки.

34-річного чоловіка визнали померлим після того, як його автомобіль знайшли у річці. Тіла загиблого не виявили.

Він не поділився деталями свого плану з дружиною, і та дійсно повірила, що її чоловік помер.

Згодом стало відомо, що разом з дітьми жінка стрибнула у ставок і померла. Відомо, що вона залишила передсмертну записку.

Китайські правоохоронці кажуть, що минулої п'ятниці чоловік на прізвище Хе добровільно прийшов у поліцейську дільницю в провінції Хунань.

Його затримали за звинуваченнями у шахрайстві з метою отримання страхових виплат.

На початку вересня цього року пан Хе придбав страховку вартістю в 145 тисяч доларів - його дружина про це не знала, кажуть в поліції.

При цьому отримувачем потенційних виплат мала б стати саме вона.

Вже 19 вересня Хе використав орендований автомобіль, аби інсценувати власну смерть.

Наразі відомо, що в чоловіка є борги на суму близько 14,5 тисяч доларів.

11 жовтня в озері неподалік від будинку сім'ї Хе були знайдені тіла його 31-річної дружини, 4-річного сина і 3-річної доньки.

У передсмертній записці жінка написала, що вирішила накласти на себе руки, аби "возз'єднатися" з чоловіком.

Наступного дня пан Хе здався поліції.

Ця історія активно обговорюється у китайських соцмережах: лише протягом кількох днів були оприлюднені близько 29 мільйонів записів з хештегом #ManFakesDeathLeadingtoWifesDeath.

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