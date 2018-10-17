Вибух у коледжі в Керчі розслідують як теракт: 13 загиблих

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У будівлі коледжу в Керчі стався вибух. В результаті події, за попередніми даними, 13 людей загинули, ще 50 постраждали. Національний антитерористичний комітет (НАК) Росії заявив, що спрацював вибуховий пристрій.

Як повідомляє РБК з посиланням на джерело в МВС, один з учнів незадовго до вибуху залишив в їдальні рюкзак.

Як стверджують учні, цей юнак також говорив, що проводить досліди з вибуховими речовинами.

МНС окупованої республіки оголосило в Криму режим надзвичайного стану.

Слідчий комітет Росії заявив, що в Керчі стався теракт. За відповідною статтею порушили кримінальну справу.

На даний момент відомо про 13 загиблих і близько 50 поранених, більша частина з них - підлітки.

Як повідомляє відомство, вибуховий пристрій був начинений металевими предметами.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що розглядається версія теракту в керченському коледжі.

Перший заступник голови Росгвардіі Сергій Меліков також заявив, що в кримському коледжі відбувся теракт.

"Підрозділи Росгвардіі в обсязі всього функціоналу виконують завдання з ліквідації наслідків скоєного терористичного акту", - цитує його "Интерфакс".

На місцевому YouTube-каналі kerchnettv опубліковано відео з розповіддю очевидця. Він каже, що на першому поверсі коледжу стався вибух, а на другому було чути стрілянину.

За його словами, поранених відвозили до лікарень громадським транспортом.

При цьому агентство "Крыминформ" раніше повідомляло, що в приміщенні стався вибух газу. Про це ж з посиланням на своє джерело повідомляв "Интерфакс".

На місце події прибула аварійно-газова служба.

Представник екстрених служб сказав "РИА Новости", що вибух стався в політехнічному технікумі по вулиці Войкова, будинок 1.

За цією адресою розташований Керченський політехнічний коледж.

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До будівлі коледжу приїхали військові на БТРах, повідомляє місцеве видання "Керчь.ФМ".

Помічник начальника управління МНС Росії в окупованому Криму Володимир Іванов підтвердив, що за цією адресою в навчальному закладі "стався хлопок або вибух".

"Поки встановлюємо, що це було. Щодо постраждалих - також встановлюємо", - додав він.

Представник МНС Росії уточнив, що основні конструктивні елементи будівлі не порушені.

У лікарнях міста після надзвичайної події в коледжі знаходяться 25 осіб, повідомили в центрі медицини катастроф.

Коледж не газифікований, сказала "Интерфаксу" глава прес-служби "Крымгазсети" Юлія Максименко.

"Деякі ЗМІ припускають, що це був вибух балонного скрапленого газу. Зі свого боку можемо сказати, що у нас немає договору на поставку такого газу з цим абонентом", - додала Максименко.

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