Вибух у Керчі: українська прокуратура розслідує теракт

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Місце кривавого теракту – коледж: кадри з Керчі

Прокуратура Автономної Республіки Крим після вибуху в Керчі відкрила кримінальне провадження за статтею про теракт. Про це розповів на брифінгу в Києві заступник начальника відділу прокуратури АР Крим Роман Мурачов.

Вибух у коледжі в Керчі стався вдень у середу, 17 жовтня. Щонайменше 19 людей загинули, ще 50 постраждали.

Пан Мурачов заявив, що відомство може проводити розслідування попри те, що його представники не присутні на місці події.

"Наш кримінально-процесуальний кодекс передбачає проведення слідчих дій в таких умовах", - сказав заступник начальника відділу.

Він пояснив, що прокуратура може отримувати інформацію від різних джерел.

"Треба перевірити всі версії", - додав пан Мурачов.

На адмінмежі з Кримом після вибуху в Керчі посилили заходи безпеки, повідомили в Держприкордонслужбі.

"Перш за все, заходи стосуються недопущення будь-яких провокацій на межі з окупованим півостровом, забезпечення безпеки громадян, які перетинають адмінмежу, та особового складу", - йдеться в заяві прикордонної служби.

Основну увагу зосередили на викритті та недопущенні переміщення заборонених предметів. До служби залучені службові собаки, натреновані на пошук зброї та вибухівки, повідомили прикордонники.

Депутат українського парламенту Ірина Геращенко висловила співчуття родинам загиблих. "Керч - це Україна.... найщиріші співчуття родинам загиблих. Постраждалим, пораненим - якнайшвидшого одуження." - написала пані Геращенко на Facebook.

"Сьогодні ми, вся Україна, сумуємо разом з керчанами і співчуваємо вам, дорогі наші", - додала пані Геращенко.

Депутат додала: "Є великий ризик, що окупаційний режим може використати цю страшну історію, яку, вірогідно, сам і спровокував, для розгортання справжнього терору на окупованому півострові."

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