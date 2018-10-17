В Тасманії розслідують смертоносну атаку собак на пінгвінів

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Австралійські чиновники розслідують атаку собак на пінгвінів у Тасманії. Там виявили мертвими 58 птахів.

Представник громадськості повідомив рейнджерам, що десятки тіл пінгвінів знайшли на північному узбережжі австралійського острова.

Це вже друга атака собак за останні місяці на місцевих маленьких пінгвінів.

Влада заявила, що власники собак повинні нести відповідальність за своїх домашніх тварин, і попередила про великі штрафи.

"Ми хотіли б нагадати власникам собак про необхідність взяти на себе відповідальність за своїх тварин, оскільки собаки за короткий проміжок часу можуть завдати величезної шкоди колоніям пінгвінів", - повідомив екологічний департамент Тасманії.

Там також додали, що всі повідомлення про заподіяння шкоди дикій природі будуть сприйматися "дуже серйозно", а також закликають надавати інформацію про такі факти.

За словами місцевого експерта з дикої природи, напад на птахів стався на початку цього тижня, коли вони повернулися до своїх гнізд у сезон розмноження.

"Це матиме катастрофічний вплив на колонію. Розмноження цих птахів займе багато років", - цитує Australian Associated Press представника організації BirdLife Tasmania Еріка Вохлера.

У червні понад десяток маленьких пінгвінів знайшли вбитими під час агресивної атаки собак на одному з пляжів.

Маленькі пінгвіни в дикій природі ростуть приблизно до 30 сантиметрів у висоту і живуть до шести років. Вони не є видами, що знаходяться під загрозою зникнення, але перебувають під захистом.

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