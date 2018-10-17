Кий, Щек, Хорив і Либідь. Хто ще зустрічатиме на в'їзді до столиці?

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На в'їзді до Києва встановлять нові знаки з історичними постатями. Один з них вже стоїть у Жулянах - він з обрисами Кия, Щека, Хорива і Либеді.

За повідомленням київської влади, нові знаки на основних в'їздах до столиці будуть пов'язані з історією міста.

Чиновники планують встановити з боку Одеської траси фігуру князя Володимира, з боку Житомирської - княгині Ольги, на в'їзді від Борисполя - Архистратига Михаїла.

За словами мера Києва Віталія Кличка, з боку Броварів до кінця осені закінчать встановлювати знак із фігурою Богдана Хмельницького.

А вже навесні наступного року на трасі зі сторони Гостомеля усіх, хто приїжджає до столиці, зустрічатиме Ярослав Мудрий.

"Київ - європейське місто! А встановлення символів міста на в'їздах до нього - європейська практика. Це неправильно, маючи стільки видатних особистостей, символів, таку багату історію, обмежуватися табличкою на в'їзді", - вважає пан Кличко.

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