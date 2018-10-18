У Грузії знайшли слід Саакашвілі в давній справі про вбивство: всі подробиці

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Прокуратура Грузії заявила, що розкрила справу про підготовку вбивства мільярдера Бадрі Патаркацишвілі, знайденого мертвим у передмісті Лондона в 2008 році.

Звинувачення у цій справі висунули трьом колишнім високопоставленим чиновникам МВС Грузії.

"Ця справа стосується підготовки вбивства, а не здійснення вбивства", - пояснив журналістам представник прокуратури Како Кацитадзе.

Прокуратура заявляє, що колишні співробітники Департаменту конституційної безпеки МВС Грузії почали планувати вбивство 52-річного бізнесмена і опонента колишньої влади Бадрі Патаркацишвілі в 2007 році.

В аудіозаписах, які також були оприлюднені відомством в середу, один з підозрюваних підтверджує, що питання про підготовку вбивства санкціонував тодішній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі.

"За кілька днів вибори. Це режим, який в агонії, який нічого не зміг зробити для людей. Ці люди [обвинувачені] сидять у в'язниці. Вони можуть змусити зараз будь-які записи зробити, надиктувати. Яка різниця. Ніхто в Грузії цьому не вірить, ніхто. Я там взагалі не фігурую. Їм надиктували те, що вони повинні були говорити ", - прокоментував звинувачення на свою адресу Міхеіл Саакашвілі в інтерв'ю ВВС.

Опозиційний бізнесмен

52-річний бізнесмен і близький діловий партнер покійного російського олігарха Бориса Березовського Бадрі Патаркацишвілі помер 12 лютого 2008 року в передмісті Лондона.

Його раптова смерть викликала чимало підозр, але офіційною причиною смерті назвали серцевий напад.

У Патаркацишвілі були непрості відносини з колишньою владою Грузії, так само як і з керівництвом Росії, де він активно займався бізнесом.

Копирайт изображения AFP Image caption Патаркацишвілі помер через місяць після участі у виборах президента Грузії

У Росії Патаркацишвілі займав керівні посади на телеканалах ОРТ і ТБ-6. Але в 2001 році російська генпрокуратура звинуватила його в організації втечі з-під варти колишнього першого заступника генерального директора "Аерофлоту" Миколи Глушкова. У жовтні 2002 року проти нього висунули ще одне звинувачення - шахрайство в особливо великих розмірах.

Патаркацишвілі поїхав до Грузії. Росія Оголосила його в міжнародний розшук. Росія тоді так і не домоглася його видачі. Він вільно переміщався між Грузією, Великобританією і Ізраїлем.

У Грузії, де він заснував телеканал "Імеді", його відносини з владою загострилися в 2007 році. Він відкрито говорив, що не пошкодує коштів на повалення тодішнього президента Міхеіла Саакашвілі.

У листопаді того ж року, після розгону антиурядового мітингу в центрі Тбілісі і відключення від ефіру телекомпанії "Імеді" проти нього відкрили кримінальну справу в зв'язку із закликами до насильницького повалення влади.

Другий раз грузинська прокуратура звинуватила його вже в 2008 році, після президентських виборів в Грузії, в яких він брав участь, але не зміг перемогти. Цього разу його звинуватили в змові з метою повалення влади, підготовці нападу на політичну посадову особу і підготовці теракту. Сам Патаркацишвілі називав ці звинувачення абсурдними.

Ділові стосунки з давнім партнером Борисом Березовським теж різко погіршилися. Березовський запідозрив Патаркацишвілі в обмані і недобросовісному веденні справ, і навіть збирався відсудити значну частину власності у спадкоємців Патаркацишвілі вже після його смерті.

"Помажеш на ручку, і людина помирає"

Звинувачення в підготовці вбивства Патаркацишвілі і перевищенні службових повноважень пред'явили трьом колишнім співробітникам Департаменту Конституційної безпеки (ДКБ) МВС Грузії Ревазу Шіукашвілі, Левану Кардава і Георгію Меребашвілі.

Ще одному колишньому високопоставленому співробітнику МВС Георгію Дгебуадзе звинувачення пред'являть після того, як отримають згоду Нідерландів, звідки він раніше був екстрадований в зв'язку зі звинуваченнями в іншій справі.

Image caption У 2018 році громадськість закликала Скотленд-Ярд відновити розслідування 18 підозрілих смертей в Лондоні, в тому числі і смерть Бадрі Патаркацишвілі

На двох оприлюднених аудіозаписах підозрювані обговорюють плани і можливі методи вбивства Патаркацишвілі. На одному з них, зробленому 4 лютого 2007 року, Дгебуадзе намагається завербувати одного з охоронців Патаркацишвілі.

Саме в цій бесіді, за даними прокуратури, він говорить про те, що питання про підготовку вбивства санкціонував тодішній президент, оскільки Патаркацишвілі - його політичний опонент.

На тому ж записі Дгебуадзе каже, що йому потрібна допомога зсередини, що йому потрібно отримати інформацію про кухарів і систему охорони.

На другому записі, зробленому на наступний день, 5 лютого, обвинувачені проводять нараду і обговорюють різні методи вбивства, "зокрема, отруєння такою речовиною, яке викличе ефект природної смерті".

Один зі співрозмовників говорить, що є методи, коли "помажеш на ручку, доторкнешся і через два-три дні він помирає, якщо хочеш через дві години". Інший обвинувачений відповідає, що у чеченців була отруйна речовина, яку можна налити в туфлі або бризнути на костюм.

За даними прокуратури, обидва записи були виявлені під час обшуку в будинку одного з обвинувачених.

Дивна затримка

Обвинувачені не визнають своєї провини, а їхні адвокати кажуть про відсутність доказів у цій справі.

Основний доказ сторони обвинувачення - аудіозаписи, експертизу яких провели ще в 2016 році, зазначила в бесіді з журналістами адвокат Шіукашвілі Кеті Міріанашвілі.

"Якщо прокуратура Грузії знала про цей злочин, конкретні особи скоїли злочин, чому звинувачення пред'явлені сьогодні, а не в 2016?" - каже вона.

За її словами, справу "шили білими нитками", і насправді влада лише намагається зам'яти незручні і проблемні для них теми.

Про політичну мотивацію цієї справи говорять і в опозиції, пов'язуючи появу записів одинадцятирічної давнини та звинувачення з майбутніми президентськими виборами в Грузії.

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