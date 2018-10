Серіал "Помаранчевий - хіт сезону" закривають: що кажуть актори

Копирайт изображения NETFLIX

Компанія Netflix оголосила, що завершує один з найбільших своїх хітів - серіал "Помаранчевий - хіт сезону" (Orange Is The New Black).

Комедійна драма про жіночу в'язницю закінчиться виходом останнього сьомого сезону.

У відеоролику на офіційному Twitter серіалу, акторки Узо Адуба і Тейлор Шилінг пообіцяли, що завершення буде вибуховим.

Серіал вийшов на екрани у 2013 році і був надзвичайно успішним, отримавши нагороди Еммі та Гільдії кіноакторів США.

Події відбуваються у вигаданій в'язниці Лічфілд. Автори надихалися мемуарами Пайпер Керман "Помаранчевий - хіт сезону: Мій рік у жіночій в'язниці", що вийшли в 2010 році.

Шоу швидко стало справжнім хітом для Netflix і одним з його найбільших оригінальних серіалів.

Узо Адуба, яка грає роль Сюзанни "Божевільні оченята" Воррен запевнила, що сьомий сезон нікого не розчарує.

"Це сезон, який ви не забудете. Ми збираємося дати вам все, чого ви тільки могли хотіти, та навіть більше, - каже акторка. - Я настільки вдячна за веселі часи, знання, дружбу, любов, сім'ю, яку ми створили разом".

Актори серіалу на церемонії вручення премії Гільдії кіноакторів США у 2017 році

"Я сумуватиму за тим, щоб жити і грати в одному з найбільш революційних, оригінальних і суперечливих серіалів цього десятиліття", - каже Кейт Малгрю, яка грає в шоу Галину "Руду" Резнікову.

Шоу хвалили за зображення образів в'язнів, а також підняття таких питань, як гендер, раса та сексуальність.

Попри рішення закрити серіал, популярність Netflix продовжує зростати.

Протягом трьох місяців станом на вересень його аудиторія виросла на сім мільйонів нових глядачів, склавши загалом понад 137 мільйонів.

Ще один успішний серіал компанії - "Картковий будиночок" - також закриють після виходу останнього сезону, прем'єра якого запланована на листопад.

Фінальні епізоди серіалу "Помаранчевий - хіт сезону", як очікується, вийдуть влітку 2019 року.

