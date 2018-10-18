Загиблий внаслідок падіння літака на Вінничині американець був підполковником
Загиблий внаслідок падіння 16 жовтня у Вінницькій області літака Су-27 американець - підполковник Повітряних сил Національної гвардії Каліфорнії Сет Нерінг.
У повідомленні командування ВПС США в Європі та Африці відзначається, що військовослужбовець належав до 144 авіаційного крила, яке розташоване у місті Фресно (Каліфорнія).
Згідно з інформацією, підполковник брав участь у "ознайомчому польоті з українським колегою" в рамках міжнародних навчань "Чисте небо-2018".
Командування відзначає, що уряди США та України проводять "розслідування для визначення причини аварії".
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144 авіаційне крило на своїй сторінці у Facebook уточнило ім'я загиблого.
"З тяжким серцем ми ділимось новинами, що ми втратили члена нашої команди. Підполковник Сет "Джетро" Нерінг, відряджений до 194 ескадрильї винищувачів, вчора загинув в авіакатастрофі Су-27 в Україні", - говориться в повідомленні.
Сет Нерінг служив оперативним офіцером в Об'єднаному оперативному центрі, що означає, що він був "зв'язковим між керівником навчань, генерал-майором Гаррісономом та усіма пілотами".
Підполковник більш як 20 років прослужив у 144 авіаційному крилі, спочатку начальником екіпажу, а потім пілотом на F-16 Viper та F-15 Eagle.
Падіння літака в ході навчань
16 жовтня в районі села Уланів (Вінницька область) впав український військовий літак Су-27УБ, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Неподалік від місця падіння повітряного судна знайшли тіла двох пілотів: один із них - український військовослужбовець, другий - військовослужбовець Повітряних сил Національної гвардії США.
Загиблий українець - полковник, заступник командира з авіації - начальник авіації повітряного командування "Схід" Іван Петренко, говориться в повідомленні командування Повітряних сил Збройних сил.
Згідно з повідомленням у Facebook, загиблий українець був командиром екіпажу.
Командування підкреслює, що Іван Петренко був "підготовлений до ведення бойових дій в якості інструктора в повному обсязі курсу бойової підготовки вдень і вночі в складних метеоумовах".
Літак, про який йде мова, належав 831 бригаді тактичної авіації із Миргорода (Полтавська область) та брав участь у міжнародних військових навчаннях "Чисте небо-2018".
Вони розпочалися 8 жовтня і мають тривати протягом 12 днів - до 19 жовтня.
Окрім України, в навчаннях беруть участь ще 8 держав: Велика Британія, Данія, Бельгія, Естонія, Нідерланди, Польща, Румунія і США.
Мета навчань "Чисте небо-2018" - підвищення рівня підготовки екіпажів під час виконання тактичних завдань і покращення взаємодії між повітряними силами різних країн під час проведення спільних повітряних операцій.
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