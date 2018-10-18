Загиблий внаслідок падіння літака на Вінничині американець був підполковником

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Загиблий внаслідок падіння 16 жовтня у Вінницькій області літака Су-27 американець - підполковник Повітряних сил Національної гвардії Каліфорнії Сет Нерінг.

У повідомленні командування ВПС США в Європі та Африці відзначається, що військовослужбовець належав до 144 авіаційного крила, яке розташоване у місті Фресно (Каліфорнія).

Згідно з інформацією, підполковник брав участь у "ознайомчому польоті з українським колегою" в рамках міжнародних навчань "Чисте небо-2018".

Командування відзначає, що уряди США та України проводять "розслідування для визначення причини аварії".

144 авіаційне крило на своїй сторінці у Facebook уточнило ім'я загиблого.

"З тяжким серцем ми ділимось новинами, що ми втратили члена нашої команди. Підполковник Сет "Джетро" Нерінг, відряджений до 194 ескадрильї винищувачів, вчора загинув в авіакатастрофі Су-27 в Україні", - говориться в повідомленні.

Копирайт изображения FACEBOOK/144thFighterWing Image caption Загиблий американець виявився досвідченим пілотом з Національної гвардії Каліфорнії

Сет Нерінг служив оперативним офіцером в Об'єднаному оперативному центрі, що означає, що він був "зв'язковим між керівником навчань, генерал-майором Гаррісономом та усіма пілотами".

Підполковник більш як 20 років прослужив у 144 авіаційному крилі, спочатку начальником екіпажу, а потім пілотом на F-16 Viper та F-15 Eagle.

Падіння літака в ході навчань

16 жовтня в районі села Уланів (Вінницька область) впав український військовий літак Су-27УБ, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Неподалік від місця падіння повітряного судна знайшли тіла двох пілотів: один із них - український військовослужбовець, другий - військовослужбовець Повітряних сил Національної гвардії США.

Загиблий українець - полковник, заступник командира з авіації - начальник авіації повітряного командування "Схід" Іван Петренко, говориться в повідомленні командування Повітряних сил Збройних сил.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Літак брав участь у міжнародних навчаннях "Чисте небо-2018"

Згідно з повідомленням у Facebook, загиблий українець був командиром екіпажу.

Командування підкреслює, що Іван Петренко був "підготовлений до ведення бойових дій в якості інструктора в повному обсязі курсу бойової підготовки вдень і вночі в складних метеоумовах".

Літак, про який йде мова, належав 831 бригаді тактичної авіації із Миргорода (Полтавська область) та брав участь у міжнародних військових навчаннях "Чисте небо-2018".

Вони розпочалися 8 жовтня і мають тривати протягом 12 днів - до 19 жовтня.

Окрім України, в навчаннях беруть участь ще 8 держав: Велика Британія, Данія, Бельгія, Естонія, Нідерланди, Польща, Румунія і США.

Мета навчань "Чисте небо-2018" - підвищення рівня підготовки екіпажів під час виконання тактичних завдань і покращення взаємодії між повітряними силами різних країн під час проведення спільних повітряних операцій.

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