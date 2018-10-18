Рада передала Андріївську церкву Константинополю: що це означає?

Копирайт изображения UNIAN Image caption До 2015 року у Андріївській церкві відбувались служби Української автокефальної православної церкви

Верховна Рада України передала Андріївську церкву в Києві у безоплатне постійне користування Вселенському патріархату.

За такий законопроект проголосували 237 депутатів.

Церкву передають для богослужінь, релігійних обрядів, церемоній і процесій.

За словами голови парламенту Андрія Парубія, Андріївська церква стане "ставропігією, яка буде виконувати роль резиденції Вселенського патріарха Варфоломія і представництва Вселенської Константинопольської церкви".

Згідно з законопроектом, споруда залишається у державній власності та залишиться частиною Національного заповідника "Софія Київська".

Після закінчення реконструкції, яка тривала донедавна, у церкві відбуватимуться богослужіння. З досвіду Вселенського патріархату можна припустити, що вхід до Андріївської церкви буде вільним для усіх охочих та туристів.

Адже навіть кафедральний собор святого Георгія у резиденції Константинопольського патріарха відкритий для безплатного відвідування вірянами та туристами.

Передача відбувається для того, аби церква Вселенського патріархату могла проводити богослужіння в Україні.

Рада заявила, що церкву передали також задля задоволення "релігійних потреб віруючих у відновленні й збереженні зв'язків з Константинопольською Церквою-Матір'ю".

При цьому парламент доручив Кабінету міністрів у місячний строк з дня набрання чинності закону забезпечити передачу Андріївської церкви.

Вселенський патріархат і отримання автокефалії

Андріївська церква побудована у середині XVIII ст. за проектом відомого архітектора Бартоломео Растреллі й входить до складу Національного заповідника "Софія Київська".

До початку реставрації храму в 2015 році ним користувалася Українська автокефальна православна церква (УАПЦ).

В інтерв'ю телеканалу ZIK предстоятель УАПЦ митрополит Макарій заявив, що рішення про передачу з ними погоджене.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Предстоятель УАПЦ митрополит Макарій не проти передачі Андріївської церкви

"Звернулися до мене, чи я погоджуюся дати Андріївську церкву. Я сказав, якщо УАПЦ буде входити в помісну православну церкву, то ми згодні, бо я не можу не бути послідовним. Коли я поминаю патріарха і йду назустріч, то треба жертвувати один кафедральний собор, і ми тим жертвуємо", - сказав предстоятель УАПЦ.

За його словами, якщо УАПЦ віддає свій кафедральний собор, то "нам повинні щось взамін дати".

Синод Вселенського патріархату 11 жовтня вирішив відновити представництво Вселенського патріарха у Києві.

У своєму рішенні Синод скасував синодальний лист від 1686 року про перепідпорядкування Київської митрополії від Вселенського патріархату до Російської православної церкви.

Це є одним з важливих кроків на шляху до створення помісної православної церкви в Україні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Андріївську церкву передали у користування Вселенському патріархату

Визнавши свою юрисдикцією над українським православ'ям, Вселенський патріархат вирішив створити в Україні своє представництво - Ставропігію. Тобто церкву чи монастир, які напряму підпорядковуються Вселенському патріарху, а не місцевій церковній владі.

Поява Ставропігії Константинополя в Андріївській церкві та робота двох екзархів Вселенського патріарха має сприяти проведенню об'єднавчого собору української помісної церкви, на якому мають створити нову структуру та обрати предстоятеля.

Після чого можна очікувати, що Синод Вселенського патріархату затвердить Томос про автокефалію української церкви.

Наступний Синод у Константинополі відбудеться наприкінці листопада, тож можна очікувати, що собор у Києві намагатимуться провести до кінця листопада.

В об'єднавчому соборі мають брати участь усі ієрархи УПЦ Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та частина ієрархів УПЦ Московського патріархату.

Російська православна церква не визнає рішення Синоду Вселенського патріархату стосовно України та розірвала з ним міжцерковне спілкування.

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