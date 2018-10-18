"Золота фарба": у Львові митники знайшли у банці фарби золото на 2 млн грн
Працівники Львівської митниці Державної фіскальної служби під час огляду посилки з-за кордону виявили золоті злитки у банці з-під фарби, говориться в повідомленні відомства.
Посилка, у якій виявили злитки, надійшла з Великої Британії на адресу у Львові. Серед задекларованих речей була банка з фарбою.
Під час детального огляду банки митники виявили 8 золотих злитків з пробірними клеймами 999.9 загальною вагою 1,64 кг, які не були задекларовані.
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Орієнтовна вартість металу складає 1,8 млн гривень, проте буде проведена додаткова експертиза.
Таким чином, громадянку, яка відправила посилку з Великої Британії, підозрюють у спробі переміщення через кордон незадекларованих товарів.
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