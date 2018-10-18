Самознищення картини Бенксі пішло не за планом: що ж мало статись?
Часткове самознищення картини Бенксі після продажу на аукціоні за мільйон фунтів пройшло не зовсім за планом, підтвердив художник.
"Любов у сміттєвому кошику" - картина Бенксі, яка частково пройшла через шредер після того, як її продали на аукціоні Сотбі за 1,042 млн фунтів.
Зараз Бенксі завантажив відео, з якого можна зрозуміти, що він планував пропустити через шредер все полотно, а не лише дві третини.
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На відео полотно повністю проходить процес з підписом: "У репетиціях все спрацьовувало кожен раз".
Відео також містить нові кадри з аукціону, включаючи кнопку, натискання якої й запустило знищення картини.
Алекс Бранчік, керівник напрямку сучасного мистецтва в Європі Сотбі, у новому інтерв'ю заявив, що аукціонний будинок не причетний до цієї акції.
Він сказав, що працівники Сотбі не виявили шредер, бо їх попередили, що рама є ключовою частиною витвору мистецтва.
Виданню The Art Newspaper пан Бранчік пояснив: "Pest Control (компанія, яка підтверджує автентичність робіт Бенксі) сказала дуже чітко: рамка є невіддільною частиною художньої роботи".
"Вона такою і виявилась, щоправда, не в той спосіб, як ми гадали", - додав він.
"Ми також залучали стороннього експерта зі збереження мистецтва, аби він поглянув на картину".
На питання, як експерт не помітив завелику товщину і вагу рами з прикріпленим шредером, Алекс Бранчік відповів: "Ви працюєте з тим, що ви бачите, це як зі скульптурою. Якщо вам кажуть, що рамка є невіддільною частиною, то ви її не відриваєте".
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