Як довжина пальців пов'язана із сексуальною орієнтацією?

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Жінки, у яких вказівний і підмізинний палець мають різну довжину, більш схильні бути лесбійками, стверджують дослідники.

Науковці виміряли пальці 18 пар ідентичних близнючок, з яких одна була гетеросексуальною, а інша - гомосексуальною.

В середньому у лесбійок вказівний і підмізинний пальці були різної довжини, що є типовою чоловічою рисою, але лише на лівій руці.

У гетеросексуалок пальці довжиною не відрізнялися.

Це може бути наслідком більшої кількості тестостерону, який дитина отримує в материнському лоні, кажуть дослідники з Ессекського університету.

Науковці також виміряли пальці 14 пар ідентичних близнюків чоловічої статі, з яких один був гетеросексуалом, а інший - геєм. Зв'язку між довжиною пальців та сексуальністю в цьому випадку не виявили.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption У жінок зазвичай вказівний і підмізинний пальці мають однакову довжину, а у чоловіків спостерігається більша розбіжність

І чоловіки, і жінки отримують у материнському лоні "чоловічий" гормон тестостерон, але деякі можуть отримувати його більше за інших, кажуть науковці.

Автор дослідження Тьюзді Воттс з департаменту психології Ессекського університету розповіла: "Оскільки ідентичні близнюки, у яких 100% генів однакові, можуть мати різну сексуальну орієнтацію, на це, імовірно, впливають якісь інші фактори, не пов'язані з генетикою".

"Дослідження виявило, що наша сексуальна орієнтація визначається в утробі матері і залежить від кількості чоловічого гормону, який ми отримуємо, або від того, як наші тіла індивідуально реагують на цей гормон. Ті, хто отримує вищі дози тестостерону, більш схильні бути бісексуалами або гомосексуалами", - розповіла дослідниця.

"Через зв'язок між рівнями гормону та розбіжністю в довжині пальців можна отримати підказку про сексуальну орієнтацію людини, поглянувши на її руки", - пояснила пані Воттс.

Результати дослідження опублікувало видання Archives of Sexual Behaviour.

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