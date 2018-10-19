130 років поза законом: Саграда Фамілія виплатить компенсацію місту

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Найвідоміша туристична пам'ятка Іспанії - Храм спокути Святого Сімейства, більш знаний як Саграда Фамілія - погодився виплатити міській владі 41 мільйон доларів. Виплати у бюджет надійдуть через 130 років після того, як церкву почали будувати без жодного дозволу від влади міста.

Надзвичайна церква, яку спроектував архітектор Антоніо Ґауді, належить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Її будівництво все ще не завершено.

Роботи на будівельному майданчику розпочалися у 1882 році.

Мер Барселони назвала угоду між Храмом та містом історичною.

Саграда Фамілія буде виплачувати гроші протягом десяти років. На них планують поліпшити доступ громадського транспорту до пам'ятки, а також відремонтувати район довкола церкви.

У відповідь місто легалізує статус Сагради Фамілії вже на початку наступного року, заявила мер Ада Колау.

Щороку всередину Храму Святого Сімейства заходить 4,5 мільйона відвідувачі. Ще 20 мільйонів приїздять до району Барселони, аби поглянути на церкву ззовні.

Будівництво основного каркаса будівлі планують завершити у 2026 році до сторіччя з дня народження Ґауді.

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