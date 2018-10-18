У Японії несподівано зацвіла сакура

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У жовтні в Японії знову зацвіла сакура. Експерти говорять, що цьому явищу могла сприяти серія тайфунів.

Зазвичай рожеві та білі квіти милують око у весняні місяці. Аби побачити це явище, до Японії з'їжджаються туристи зі всього світу.

Однак у жовтні вже понад 300 людей повідомили про цвітіння сакури, звітує метеорологічна компанія Weathernews.

"Це траплялося і в минулому, але я не пам'ятаю, щоб було щось подібного масштабу", - заявив представник Японської квіткової асоціації Хіроюкі Вада, повідомляє місцева телерадіомовна корпорація NHK.

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За його словами, листя цього дерева виділяє гормон, який зупиняє розвиток квіткових бруньок.

Але сильні тайфуни цього року призвели до того, що дерева втратили своє листя - це, можливо, і є поясненням несподіваного цвітіння.

Він також додав, що тепліші температури можуть спантеличити рослини.

Бруньки, які зараз розцвіли, не будуть знову цвісти у наступному році. Однак, за словами пана Вади, це буде мати "мінімальний" вплив на сезон сакури наступного року.

У цьому році Японія постраждала від серії тайфунів, включаючи тайфун "Джебі" - найсильніший шторм, який стався у Японії за чверть століття. Тоді він нього загинуло принаймні десять людей та сталися серйозні руйнування.

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