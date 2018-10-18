У США школярка "приготувала печиво з прахом бабусі"

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Поліція США перевіряє інформацію про ученицю, яка нібито приготувала печиво, використавши прах, що залишився після кремації тіла її бабусі.

За попередньою інформацією, школярка віднесла випічку до школи і пригостила нею своїх однокласників.

Влада Каліфорнії каже, що отримала кілька скарг від самих учнів, але саму їжу на вміст праху померлої ще не перевіряли.

У керівництві Вищої школи да Вінчі, де й трапився інцидент, коментувати ситуацію відмовилися.

Правоохоронці кажуть, що пряники, які могли містити залишки померлої жінки, отримали принаймні дев'ятеро учнів.

Один зі школярів розповів місцевому телеканалові FOX 40, що дівчина вирішила розповісти правду однокласникам тільки за два тижні після того, як пригостила їх.

Директор школи вже направив батькам учнів листи, в яких повідомив, що здоров'ю їхніх дітей нічого не загрожує.

Пол Дорошов, лейтенант місцевої поліції, назвав справу дивною.

"Все це дуже незвичайно", - каже пан Дорошов і додає, що правоохоронцям знадобиться час, аби встановити всі обставини цієї історії, і зрозуміти, чи існують якісь передумови для висунення обвинувачень.

Про мотиви вчинку школярки наразі нічого невідомо.

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