Трамп погрожує повністю перекрити кордон з Мексикою

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Президент США Дональд Трамп не виключив, що може використати армію, аби повністю перекрити кордон з Мексикою.

Попередження, оприлюднене ним у Twitter, з'явилося після того, як стало відомо, що до американського кордону прямує група з трьох тисяч мігрантів - в основному це вихідці з Сальвадору, Гондурасу і Гватемали.

Трамп також заявив про намір скасувати усі гуманітарні виплати цим країнам.

Самі ж мігранти кажуть, що вони тікають від бідності та жорстокості. Вони не приховують: їх мета - потрапити на територію США.

"Окрім зупинки усіх виплат цим країнам, які, здається, взагалі не контролюють своє населення, я вимушений буду звернутися до Мексики з проханням зупинити цей натиск. Якщо цього не станеться, я звернуся до армії США і повністю закрию наш південний кордон", - написав президент.

Дехто пов'язує ці погрози із наближенням проміжних виборів до Конгресу США, які відбудуться вже 6 листопада.

Ймовірно, останні коментарі Трампа направлені на те, аби активізувати своїх прихильників, що підтримують антиімміграційну програму президента, кажуть експерти.

Де "караван" мігрантів знаходиться зараз?

Тритисячна група переселенців наразі рухається територією Гватемали - в основному пішки.

Більшість несе з собою невеликі пакунки з їжею та необхідними речами.

Шлях, який має подолати караван, - близько 4 500 кілометрів.

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Щодня кордон між США і Мексикою перетинають тисячі людей.

Хоча Дональд Трамп і раніше направляв військових до південного кордону, не зрозуміло, що він має на увазі, коли говорить про повне закриття кордону і чи стосуватиметься це легальних мігрантів.

За міжнародними правилами, США не може депортувати тих, хто просить про політичний притулок, без того, аби перевірити доцільність їх побоювань повертатися на батьківщину.

Під тиском США мексиканська влада вже відправила до свого кордону додаткові сили федеральної поліції і повідомила, що всі мігранти, які не мають необхідних документів, повинні будуть заповнити заяву на отримання політичного притулку. Якщо вони цього не зроблять, їх депортують.

Цього тижня Мексику також відвідає держсекретар США Майк Помпео. За даними американських ЗМІ, під час зустрічей з мексиканською владою він обговорить і проблему мігрантів.

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