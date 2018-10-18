В Австралії затримали жінку, що “прикидалася хворою на рак і заробила $40 тисяч”

Копирайт изображения Lucy Wieland/Instagram

Австралійська поліція затримала жінку, яку звинувачують у тому, що вона прикидалася хворою на рак. За допомогою збору коштів "на лікування" вона отримала майже 40 тисяч доларів.

Правоохоронці стверджують, що 27-річна Люсі Віланд брехала про те, що захворіла на рак яєчника.

Процес свого "лікування" вона активно документувала у соціальних мережах.

Її заарештували після того, як поліція отримала повідомлення про можливий обман з боку жінки.

У своєму Instagram Віланд регулярно викладала фотографії, на яких вона зображена поруч із медичним обладнанням і медикаментами.

У підписах до фото Віланд розповідала про різні етапи "лікування" і ділилася з підписниками своїми переживаннями.

"Виснаження стає серйозною проблемою, - писала жінка в одній з публікацій. - Як завжди, я дуже вдячна всім за підтримку".

Наразі не відомо, чи знав про шахрайські наміри жінки її бойфренд, який іноді фігурував на знімках, що публікувала Віланд.

Детектив поліції міста Квінсленд Кріс Лоусон у розмові з журналістами розповів, що справа, яку він розслідував, була "такою, що дуже розчаровує".

"Справжніми жертвами є люди, які слухали її історії і хотіли допомогти", - каже пан Лоусон.

За його словами, підозри щодо Віланд виникли у правоохоронців після того, як вони отримали кілька повідомлень, які вказували на деякі невідповідності в історії жінки.

Після затримання її випустили під заставу, але зобов'язали залишити поліції паспорт. Вже у грудні вона має відвідати засідання суду у справі проти неї.

Керівництво краудфандингової платформи GoFundMe, на якій Віланд збирала кошти, заявило, що допомагало правоохоронцям у розслідуванні справи.

"Нашу команду повідомили про ситуацію, яка склалася, і користувач був заблокований. Усі, хто перерахував кошти на користь Віланд, отримають їх назад", - кажуть в компанії.

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