Рідкісне видовище: зоопарк опублікував рентгенівські знімки тварин

  • 19 жовтня 2018
Хамелеон Копирайт изображения Oregon Zoo
Image caption Хамелеон

Зоопарк в американському штаті Орегон опублікував рентгенівські знімки своїх тварин. Їх зробили під час медогляду.

За словами представників зоопарку, рентген - один з найефективніших методів діагностики у тварин. Крім того, він дозволяє мінімізувати час анестезії при операціях.

Такі знімки рідко оприлюднюють, оскільки їх роблять виключно в дослідних цілях.

Летюча лисиця Копирайт изображения Oregon Zoo
Image caption Летюча лисиця
Пітон королівський Копирайт изображения Oregon Zoo
Image caption Пітон королівський
Хвіст бобра Копирайт изображения Oregon Zoo
Image caption Хвіст бобра
Великий тукан Копирайт изображения Oregon Zoo
Image caption Великий тукан

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