Рідкісне видовище: зоопарк опублікував рентгенівські знімки тварин

Копирайт изображения Oregon Zoo Image caption Хамелеон

Зоопарк в американському штаті Орегон опублікував рентгенівські знімки своїх тварин. Їх зробили під час медогляду.

За словами представників зоопарку, рентген - один з найефективніших методів діагностики у тварин. Крім того, він дозволяє мінімізувати час анестезії при операціях.

Такі знімки рідко оприлюднюють, оскільки їх роблять виключно в дослідних цілях.

Копирайт изображения Oregon Zoo Image caption Летюча лисиця

Копирайт изображения Oregon Zoo Image caption Пітон королівський

Копирайт изображения Oregon Zoo Image caption Хвіст бобра

Копирайт изображения Oregon Zoo Image caption Великий тукан

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