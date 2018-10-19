Рідкісне видовище: зоопарк опублікував рентгенівські знімки тварин
Зоопарк в американському штаті Орегон опублікував рентгенівські знімки своїх тварин. Їх зробили під час медогляду.
За словами представників зоопарку, рентген - один з найефективніших методів діагностики у тварин. Крім того, він дозволяє мінімізувати час анестезії при операціях.
Такі знімки рідко оприлюднюють, оскільки їх роблять виключно в дослідних цілях.
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