Чому Кіра Найтлі заборонила доньці дивитися "Попелюшку"

Копирайт изображения Getty Images

Кіра Найтлі розповіла, що заборонила своїй трирічній доньці дивитися деякі фільми Disney через те, якими там зображені жіночі образи.

Зокрема, мова йде про мультики "Попелюшка" та "Русалонька".

За її словами, "Попелюшка" 1950-х років "чекає, поки багатий хлопець її врятує". "Не треба цього робити! Це ж очевидно!", - вважає актриса.

Що стосується "Русалоньки", то Найтлі підкреслила: "Я думаю, пісні там чудові, але не віддавай свій голос через чоловіка".

При цьому голлівудська зірка визнала, що їй складно даються такі рішення, адже ці мультики гарні.

Копирайт изображения Moviestore/REX/Shutterstock Image caption Кіра Найтлі зіграла Елізабет Свон у "Піратах Карибського моря"

Найтлі, яка зіграла одну з головних ролей в іншій картині Disney "Пірати Карибського моря", повідомила, що не всі мультики у неї вдома заборонені.

Серед хороших, на думку актриси, - "У пошуках Дорі" та "Ваяна".

Актриса Крістен Белл, яка зіграла головну роль у "Крижаному серці", також занурилася у дискусію про фільми Disney та фемінізм.

Image caption Крістен Белл нарікає на "Білосніжку"

Вона розповіла журналу Parenting Magazine, що "Білосніжка" надсилає дітям хибні меседжі.

На думку актриси, дивним є той факт, що Білосніжка не поцікавилася у старої відьми, чому вона має з'їсти те яблуко. "Або де вона (відьма) отримала це яблуко? ", - додає Белл.

У розмові зі своїми дітьми кінозірка запитує: "Чи ти не вважаєш дивним той факт, що принц цілує Білосніжку без її дозволу?".

"Адже ти не можеш цілувати когось, коли він спить!".

Нещодавно герої Disney з'явилися у новому трейлері до мультику Wreck-It Ralph 2, який виходить в листопаді. Там є Білосніжка, Рапунцель та інші жіночі персонажі, характер яких дещо змінений.

Це вже осучаснені мультики, що відходять від стереотипів та мають сильних жіночих персонажів.

Тому цілком можливо, що Кіра Найтлі та Крістен Белл знайдуть фільм, який буде відповідати їхнім феміністичним поглядам.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.