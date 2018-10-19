Що везуть українці з Юнацької Олімпіади в Аргентині?

  • 19 жовтня 2018
Команда Копирайт изображения НОК України

В Аргентині завершилися ІІІ літні Юнацькі Олімпійські ігри. За даними Національного олімпійського комітету, збірна повертається з 23 медалями - сім золотих, вісім срібних та вісім бронзових.

Золоті медалі українці завоювали у фехтуванні, спортивній гімнастиці, академічному веслуванні, та легкій атлетиці.

З успішним виступом на змаганнях спортсменів вже привітав прем'єр Володимир Гройсман.

Ігри відкрилися 6 жовтня у Буенос-Айресі.

На ІІІ Юнацьких Олімпійських іграх Україну представляли 55 спортсменів у 22 видах спорту.

Літні юнацькі Олімпійські ігри - це міжнародні мультиспортивні змагання для молоді у віці від 14 до 18 років. Рішення про їх заснування було прийняте Міжнародним олімпійським комітетом на 119-й сесії у Гватемалі 2007 року.

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