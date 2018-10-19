Що везуть українці з Юнацької Олімпіади в Аргентині?

Копирайт изображения НОК України

В Аргентині завершилися ІІІ літні Юнацькі Олімпійські ігри. За даними Національного олімпійського комітету, збірна повертається з 23 медалями - сім золотих, вісім срібних та вісім бронзових.

Золоті медалі українці завоювали у фехтуванні, спортивній гімнастиці, академічному веслуванні, та легкій атлетиці.

Пропустити Twitter допис , автор: @OlympicUA 🇺🇦️На ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх у Буенос-Айресі представники України здобули 23 медалі (7-8-8) у 13 видах спорту.



Пишаємося і бажаємо підкорення вже дорослих п'єдесталів!!!



Фото НОК, FIE, OIS/IOC pic.twitter.com/eZUPuoE8ZU — НОК України (@OlympicUA) 18 жовтня 2018 р.

З успішним виступом на змаганнях спортсменів вже привітав прем'єр Володимир Гройсман.

Пропустити Twitter допис , автор: @VGroysman В Аргентині завершилися ІІІ літні Юнацькі Олімпійські ігри. Наша збірна повертається з 23 медалями, 7 з яких – золоті. Прекрасний результат! Вітаю переможців і пишаюся нашою молоддю. pic.twitter.com/fqqflwgv1P — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 19 жовтня 2018 р.

Ігри відкрилися 6 жовтня у Буенос-Айресі.

На ІІІ Юнацьких Олімпійських іграх Україну представляли 55 спортсменів у 22 видах спорту.

Літні юнацькі Олімпійські ігри - це міжнародні мультиспортивні змагання для молоді у віці від 14 до 18 років. Рішення про їх заснування було прийняте Міжнародним олімпійським комітетом на 119-й сесії у Гватемалі 2007 року.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.