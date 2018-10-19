Що везуть українці з Юнацької Олімпіади в Аргентині?
В Аргентині завершилися ІІІ літні Юнацькі Олімпійські ігри. За даними Національного олімпійського комітету, збірна повертається з 23 медалями - сім золотих, вісім срібних та вісім бронзових.
Золоті медалі українці завоювали у фехтуванні, спортивній гімнастиці, академічному веслуванні, та легкій атлетиці.
- У Пхьончхані завершилася зимова Олімпіада
- "Із золотом і смутком": підсумки Олімпіади-2018 для України
З успішним виступом на змаганнях спортсменів вже привітав прем'єр Володимир Гройсман.
Ігри відкрилися 6 жовтня у Буенос-Айресі.
На ІІІ Юнацьких Олімпійських іграх Україну представляли 55 спортсменів у 22 видах спорту.
Літні юнацькі Олімпійські ігри - це міжнародні мультиспортивні змагання для молоді у віці від 14 до 18 років. Рішення про їх заснування було прийняте Міжнародним олімпійським комітетом на 119-й сесії у Гватемалі 2007 року.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.