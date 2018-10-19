Що босі принц Гаррі та Меган Маркл робили в Австралії?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Принц Гаррі та Меган Маркл прибули на Боді-Біч у Австралії

Принц Гаррі та Меган Маркл зняли взуття та пішли босоніж по пляжу Боді-Біч в Австралії.

Вони продовжують свій тур Австралією та Новою Зеландією, в рамках якого зустрілися з групою серфінгістів OneWave.

Коли молоде подружжя з'явилося на пляжі о 8:30 за місцевим часом, їх зустріли оплесками та вигуками.

На пляжі Гаррі та Меган зустрічали засновники OneWave Грант Требілко та Сем Шумахер: перший - у квітчастому костюмі, другий - в золотистих штанях з райдужними підтяжками.

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Аби не виділятися серед присутніх, Гаррі одягнув квіткове намисто у тон з блакитною сорочкою, а Меган дали рожеве.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вони сиділи просто на піску та спілкувалися

Герцогиня цього разу обрала смугастий одяг австралійського дизайнера Мартіна Гранта.

Обоє спочатку пройшлися босоніж пляжем, а потім сіли в коло на піску, аби поспілкуватися з членами OneWave.

Під час цієї прогулянки пара отримала подарунки, серед яких - великий плюшевий ведмедик, рятувальна куртка та в'язка моркви.

"Боже, як люб'язно, ми маємо трохи овочів", - сказала Меган Гаррі, який своєю чергою відповів: "Фантастично".

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Після цього Гаррі піднявся на Гарбор-Брідж у Сіднеї разом з учасниками Invictus Games.

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