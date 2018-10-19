Що босі принц Гаррі та Меган Маркл робили в Австралії?
Принц Гаррі та Меган Маркл зняли взуття та пішли босоніж по пляжу Боді-Біч в Австралії.
Вони продовжують свій тур Австралією та Новою Зеландією, в рамках якого зустрілися з групою серфінгістів OneWave.
Коли молоде подружжя з'явилося на пляжі о 8:30 за місцевим часом, їх зустріли оплесками та вигуками.
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На пляжі Гаррі та Меган зустрічали засновники OneWave Грант Требілко та Сем Шумахер: перший - у квітчастому костюмі, другий - в золотистих штанях з райдужними підтяжками.
Аби не виділятися серед присутніх, Гаррі одягнув квіткове намисто у тон з блакитною сорочкою, а Меган дали рожеве.
Герцогиня цього разу обрала смугастий одяг австралійського дизайнера Мартіна Гранта.
Обоє спочатку пройшлися босоніж пляжем, а потім сіли в коло на піску, аби поспілкуватися з членами OneWave.
Під час цієї прогулянки пара отримала подарунки, серед яких - великий плюшевий ведмедик, рятувальна куртка та в'язка моркви.
"Боже, як люб'язно, ми маємо трохи овочів", - сказала Меган Гаррі, який своєю чергою відповів: "Фантастично".
Після цього Гаррі піднявся на Гарбор-Брідж у Сіднеї разом з учасниками Invictus Games.
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