Фіна ув'язнили за цькування журналістки, яка писала про російських тролів

Копирайт изображения JESSIKKA ARO Image caption Після того, як Джессіка Аро стала розслідувати існування проросійських Twitter-акаунтів, тролі розпочали проти неї агресивну кампанію онлайн і в реальному житті

Фінський суд засудив до 22 місяців позбавлення волі засновника і головного редактора проросійського вебсайту MV-Lehti Іллю Яніцкіна за наклеп та необережність.

Суд заявив, що онлайн-видання публікувало образливий контент про журналістку-розслідувачку Джессіку Аро.

Іллі Яніцкіну та двом іншим журналістам сайту також наказали виплатити 136 тисяч євро компенсації.

Проти пані Аро розгорнули агресивну кампанію після того, як вона почала займатися розслідуванням російської пропаганди в інтернеті.

MV-Lehti - проросійське видання правого спрямування, відоме своїми антиіммігрантськими та євроскептичними поглядами.

Потерпілими у справі також були студентка-активістка, яка розпочала кампанію проти фірм, що розміщували рекламу на сайті MV-Lehti, та людина, яка займалася питаннями біженців. Вони також отримували погрози і стали об'єктами знущання в мережі, повідомляє YLE.

Про що справа?

Джессіка Аро - журналістка фінської національної телекомпанії YLE. У 2014 році вона почала розслідувати існування проросійських "фабрик тролів". Видання MV-Lehti публікувало про неї зневажливі статті - наприклад, в одній з них її назвали наркоманкою.

Пані Аро отримувала погрози, з неї знущалися в YouTube і робили її об'єктом образливих мемів. Особисті дані журналістки, зокрема адресу, відомості з медичних довідок, контактну інформацію та місце пребування виклали в інтернеті.

Повернувшись до Фінляндії після відпустки в Таїланді, вона виявила, що в мережу виклали фотографії, як вона танцювала в клубі, які супроводжували образливі коментарі.

"Я сподівалася, що це може закінчитися, але ставало все гірше і гірше, - розповіла Аро Deutsche Welle.- Навіть мої власні друзі почали лайкати і коментувати ці мерзотні пости про мене".

Вебсайт HBL повідомляє, що журналіст-дослідник Йохан Бекман з MV-Lehti, неодноразово погрожував пані Аро. Бекмана також засудили до одного року позбавлення волі умовно за грубу необережність.

Суд постановив, що тролінгу сприяло поширення негативної інформації про Джессіку Аро, повідомляє фінська телекомпанія YLE.

Що розслідувала журналістка?

У 2014 році Аро помітила низку фейкових облікових записів, які поширювали пропаганду в соцмережах - у Facebook, Vkontakte та Twitter. Вона вирішила дослідити який вплив це мало на фінських користувачів.

Журналістка почала знаходити докази існування пропагандистської машини, санкціонованої державою, яка просувала прокремлівські послання за допомогою ботів у Twitter.

Пропустити Twitter допис , автор: @JessikkaAro We shot this 2-minute video at the Russian troll factory early 2015 with @Mikareport . The employees were effectively silenced, but this one did reveal quite a lot - about the level of secrecy of the factory. Turn on English subs: https://t.co/SB2M1UL4Po — Jessikka Aro (@JessikkaAro) 20 лютого 2018 р.

"Ми зняли двохвилинне відео на російській "фабриці тролів" на початку 2015 року з @Mikareport. Співробітників успішно змушували мовчати, але цей розповів нам досить багато про рівень секретності фабрики", - писала пані Аро в одному зі своїх твітів про своє розслідування.

Російський уряд послідовно спростовує використання ботів або онлайн-інструментів з метою втручання у справи західних країн.

За свою роботу Джессіка Аро отримала фінську премію в галузі журналістики в березні 2016 року.

Ілля Яніцкін спростовує будь-які зв'язки з Росією. Йохан Бекман часто з'являється в російських ЗМІ і є відомим прихильником російського президента Володимира Путіна, повідомляла New York Times.

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