Чи варто боятися стейків "з кров'ю"?

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Отруєння сальмонелою найчастіше пов'язують із сирою курятиною або яйцями.

Проте Агентство харчових стандартів (FSA) попереджає - так звана баранина або м'ясо ягняти "з кров'ю", яку ще інколи називають "рожевою", також може становити ризик.

З початку червня лише в Англії 165 людей підхопили бактерію Salmonella typhimurium, якою було заражене м'ясо хворої вівці.

Котлети з баранини та стейки можуть бути "рожевими", проте не фарш з баранини, говорять в Агентстві.

Що це і як воно діє?

Salmonella typhimurium належить до групи бактерій, які живуть у кишківнику тварин і поширюються через фекалії.

Люди можуть заразитися нею через забруднену воду або їжу. Вона викликає нудоту, блювоту, діарею та судоми в животі.

Ті, хто вже підхопив бактерію, - можуть заражати неї інших людей. Мінімізувати ризик можна, якщо дотримуватися елементарних правил гігієни: мити руки після туалету та перед тим, як брати їжу.

Чи безпечно їсти баранину?

Агентство харчових стандартів заявляє, що люди все ще можуть спокійно їсти м'ясо ягняти та баранину. Але споживачі повинні усвідомлювати потенційний ризик, якщо м'ясо неправильно приготовано.

Якщо ви готуєте м'ясо за правильної температури та протягом необхідного часу, то гарантовано вбиваєте будь-які шкідливі бактерії. Також завжди перевіряйте поради щодо пакування харчових продуктів та дотримуйтесь інструкцій щодо приготування їжі.

Як щодо "рожевої" баранини?

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Це залежить від того, як приготували ягня чи барана.

"З кров'ю" або "рожевий" баранячий стейк можна їсти, якщо його підсмажили ззовні, адже теплова обробка має вбити всі бактерії на поверхні м'яса.

Проте баранячий фарш ніколи не можна їсти, якщо він рожевого кольору. Його потрібно ретельно готувати, поки він не стане коричневим.

Те саме стосується і бургерів. Якщо м'ясо для бургера ріжуть на дрібні шматки - шкідливі бактерії з поверхні м'яса потрапляють на весь бургер. У результаті, бургерами із недосмаженим м'ясом можна легко отруїтися.

Види м'яса, які не можна подавати з кров'ю:

птиця

свинина

печінка

гамбургери

сосиски

м'ясні жили

кебаби

фарш

Поради для приготування:

Мийте руки після того, як торкалися сирого м'яса, зберігайте м'ясо у холодильнику окремо від інших продуктів, та використовуйте різні дошки для нарізання

Коли готуєте бургери, ковбаски, курку та свинину, розрізайте його посередині, аби перевірити, що м'ясо більше немає рожевого кольору, сік прозорий, а гаряча пара пройшла крізь весь шматок

Коли готуєте цілу курку або іншу птицю, проколюйте найтовстішу частину стегенця, аби перевірити, що м'ясо та сік більше не червоного чи рожевого кольору

Біфштекс та цілі шматки яловичини та баранини можна їсти сирими або з кров'ю всередині, якщо їх швидко обсмажили ззовні на пательні, розігрітій до високої температури

Джерело: NHS

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