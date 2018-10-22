Фотограф випадково зняв закохану пару на краю скелі

Копирайт изображения Matthew Dippel

Фотограф Меттью Діппель розшукує героїв свого фото, яке він зробив у національному парку Йосеміті у США.

На цьому фото чоловік у капелюсі робить пропозицію жінці, яка вбрана у довгу сукню. Пара стоїть на краю скелі.

Хто ці люди? Звідки вони? Як їх звуть? Про це нічого невідомо - пара потрапила у кадр абсолютно випадково.

Знімок зробили 6 жовтня у Каліфорнії. Фотограф Меттью саме чекав на свого друга Джоша, який йшов до скелі.

Йосемітський національний парк відомий своїми дивовижними скелями та водоспадами.

"Йосеміті - дивовижне місце для фотографії. Чесно кажучи, це те місце, в якому складно зняти погано", - розповів Меттью BBC.

В потрібний час в потрібному місці

24-річний фотограф стояв разом з іншими фотографами та туристами. Поки Меттью чекав, коли його друг Джош з'явиться на виступі на висоті 3500 футів, він зробив знімок, на який потрапила закохана пара.

Копирайт изображения Matthew Dippel Image caption Меттью з Мічигану та полюбляє знімати на концертах

"У мене все було готово, я повинен був лише натиснути на кнопку. Я перевірив, чи не завадив іншим фотографам, але поруч нікого не було".

Аби показати парі фотографію, Меттью обійшов усі околиці, проте не знайшов своїх героїв.

Кілька днів тому Діппель оголосив в інтернеті про пошуки та попросив користувачів соцмереж допомогти.

"Я просто хочу дізнатися хто ці люди і віддати їм свою фотографію. Мені здається, що для них це був дуже особливий момент, який потрібно запам'ятати", - говорить він.

Пропустити Twitter допис , автор: @DippelMatt Twitter help, idk who these two are but I hope this finds them. I took this at Taft Point at Yosemite National Park, on October 6th, 2018. pic.twitter.com/Rdzy0QqFbY — Matthew Dippel (@DippelMatt) 17 жовтня 2018 р.

"Не постановка"

Деякі користувачі соцмереж називають знімок Діппеля зрежисованим. Вони вважають, що пара дуже добре одягнена для прогулянки в горах.

Тафт-пойнт - одне з найбільш популярних місць в парку. Деякі пари приходять туди навіть у весільних вбраннях.

Дістатися туди не дуже складно - місце розташоване на відстані близько 3,5 км від найближчого паркувального майданчика.

"Це не перше фото з освідченням на цьому місці. Подивіться по геолокації "Тафт-пойнт" і ви побачите безліч схожих знімків, тому я здивований такою популярністю фото", - говорить фотограф.

Копирайт изображения Matthew Dippel Image caption В якості доказу Діппел демонструє фото свого друга Джоша (зліва) та свої інші фото з Йосеміті

Пошуки пари тривають вже кілька днів, але Меттью Діппел все ще сподівається знайти героїв свого фото.

"Надія залишається, тому що фотографія все ще набуває популярності. Сподіваюся, я їх знайду", - каже він.

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