Константинополь відповів на розрив з РПЦ по-християнськи

Копирайт изображения patriarchate.org

Вселенський патріархат не буде розривати стосунків з Російською православною церквою.

Про це йдеться в заяві архієпископії православних російських церков в Західній Європі, яка підпорядковується Вселенському патріархату.

"Повідомляємо вам, що Вселенський патріархат не переривав спілкування з Московським Патріархатом і продовжує його поминати в порядку, встановленому в диптиху", - йдеться у заяві.

Джерело ВВС News Україна у Вселенському патріархаті підтвердило, що Константинополь стосунків з РПЦ не розривав.

Віряни РПЦ, згідно із повідомленням екзархату, можуть вільно брати участь у літургійному житті та церковних святах у приходах Вселенського патріархату.

Рішення РПЦ

14 жовтня РПЦ вирішила розірвати євхаристійне спілкування з Вселенським патріархатом через його рішення щодо автокефалії для Української православної церкви.

Це рішення означає, що віряни РПЦ не можуть причащатися в храмах Константинопольського патріархату, а священики та ієрархи не зможуть здійснювати спільних богослужінь.

Такий крок - найвища міра інституційних церковних санкцій.

Рішення РПЦ стало відповіддю на заяву синоду Константинопольського патріархату про надання автокефалії (незалежності) православній церкві, яку в недалекому майбутньому планують створити в Україні.

Крім того, Константинопольський патріархат зняв анафему (відлучення від церкви) з голови невизнаної Української православної церкви Київського патріархату Філарета і скасував документ 17-го століття, за яким, як вважає РПЦ, в її юрисдикцію були передані території нинішньої України.

Всі рішення Константинополя щодо України, на думку РПЦ - незаконні та "канонічно нікчемні".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.