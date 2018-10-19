Константинополь відповів на розрив з РПЦ по-християнськи
Вселенський патріархат не буде розривати стосунків з Російською православною церквою.
Про це йдеться в заяві архієпископії православних російських церков в Західній Європі, яка підпорядковується Вселенському патріархату.
"Повідомляємо вам, що Вселенський патріархат не переривав спілкування з Московським Патріархатом і продовжує його поминати в порядку, встановленому в диптиху", - йдеться у заяві.
Джерело ВВС News Україна у Вселенському патріархаті підтвердило, що Константинополь стосунків з РПЦ не розривав.
- РПЦ розірвала стосунки з Константинополем: що це означає
- Автокефалія для України: що насправді вирішив Константинополь
- Член синоду РПЦ з України: для мене Константинополя більше немає
Віряни РПЦ, згідно із повідомленням екзархату, можуть вільно брати участь у літургійному житті та церковних святах у приходах Вселенського патріархату.
Рішення РПЦ
14 жовтня РПЦ вирішила розірвати євхаристійне спілкування з Вселенським патріархатом через його рішення щодо автокефалії для Української православної церкви.
Це рішення означає, що віряни РПЦ не можуть причащатися в храмах Константинопольського патріархату, а священики та ієрархи не зможуть здійснювати спільних богослужінь.
Такий крок - найвища міра інституційних церковних санкцій.
Рішення РПЦ стало відповіддю на заяву синоду Константинопольського патріархату про надання автокефалії (незалежності) православній церкві, яку в недалекому майбутньому планують створити в Україні.
Крім того, Константинопольський патріархат зняв анафему (відлучення від церкви) з голови невизнаної Української православної церкви Київського патріархату Філарета і скасував документ 17-го століття, за яким, як вважає РПЦ, в її юрисдикцію були передані території нинішньої України.
Всі рішення Константинополя щодо України, на думку РПЦ - незаконні та "канонічно нікчемні".
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.