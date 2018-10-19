Суд знайшов застосування арештованому російському судну "Норд"

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Прокуратура Криму передала російське судно "Норд" Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Судно, яке було речовим доказом в кримінальному провадженні про незаконний перетин кордону з анексованим Кримом, передали відповідно до ухвали Херсонського міського суду, йдеться в повідомленні прокуратури.

Це рішення ухвалили, щоб зберегти бюджетні кошти, які витрачаються на утримання арештованого судна на території морського порту "Бердянськ".

"Мета передачі судна - здійснення всіх заходів з управління з метою збереження чи збільшення вартості активів або передачі активів в управління на підставі договору управління чи розпорядження, або реалізації відповідних активів з подальшим розміщенням готівкових коштів на рахунках у державних банках до закінчення кримінального провадження",- зазначив начальник управління прокуратури Криму Євген Комаровський.

Справа капітана "Норду"

"Норд" - сейнер (рибальське судно) було заарештоване 25 березня в Азовському морі у складі колони російських рибопромислових суден.

Воно було під російськими прапором та зареєстроване у керченському рибоколгоспі імені Першого травня.

За даними медіа, екіпаж - десять людей - жителі Керчі, які отримали російські паспорти.

Херсонський суд арештував капітана судна Володимира Горбенка до кінця травня.

Його звинувачували в тому, що "на шкоду інтересам України" він незаконно виїхав з анексованого Криму з метою промислового вилову риби.

Чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Власник судна невдовзі після затримання попросив про допомогу адміністрацію президента РФ, російське МЗС, Росриболовство і так званий кримський уряд.

Управління ФСБ Росії в анексованому Криму порушило кримінальну справу про викрадення судна щодо співробітників Держприкордонслужби України.

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