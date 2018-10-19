Україна та МВФ погодили нову програму на $3,9 млрд: що це означає?

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Представники Міжнародного валютного фонду та Україна домовились про нову програму stand-by, яка відкриває шлях для отримання Україною чергового траншу фінансової допомоги.

Це 14-місячна програма підтримки економічної політики країни, яка має замінитипрограму розширеного фінансування (EFF), погоджену в березні 2015 року, термін дії якої спливає в березні 2019 року.

"Нова програма stand-by з запитуваним доступом до SDR 2,8 млрд (еквівалент $3,9 млрд) стане основою для економічної політики влади у 2019 році", - йдеться в заяві МВФ, публікованій в п'ятницю ввечері.

Угоду ще має затвердили керівництво фонду та його рада директорів.

Засідання ради очікується цього року після того, як Верховна рада схвалить держбюджет на 2019 рік, відповідно до рекомендацій МВФ.

В МВФ нагадують, що однією з умов домовленостей також було підвищення тарифів на газ та опалення для населення до ринкового рівня зі збереженням підтримки малозабезпечених споживачів.

Саме в п'ятницю уряд погодив підвищення цін на газ для населення, як того і вимагав фонд.

Чому це важливо?

Нова програма stand-by з МВФ відкриває Україні шлях для продовження співпраці з МВФ і надання Україні наступного траншу фінансової допомоги.

Відновлення співпраці з МВФ в Нацбанку називають ключовою умовою збереження фінансової стабільності в країні, яка увійшла у період пікових виплат по зовнішньому боргу.

Поки що розрахунки відбуваються переважно коштом валютних резервів.

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