Ціни на газ для населення зростуть на чверть

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Під час засідання уряду прем'єр Володимир Гройсман заявив, що з 1 листопада цього року ціни на газ для населення зростуть на 23,5%.

Таке рішення довелось ухвалити через зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом.

"Більше року ми вели перемовини з МВФ, аби зняти з порядку денного питання підвищення цін на газ для населення. Але, як ми всі розуміємо, не все в наших силах", - пояснив пан Гройсман.

Він додав що, перемовини з МВФ розпочиналися з цифри у 60%: "Але ми знайшли інший підхід, ціни на газ з 1 листопада зростуть тільки на 23,5%".

"Я розумію, що для кожної української родини це важко", - сказав пан Гройсман.

До цього часу тариф на газ для населення регулює постанова уряду, в якій зафіксована ціна 6 958 грн гривень за тисячу кубів. Її ухвалили ще у березні 2017 року.

Постанова пердбачала, що вже з осені 2017 року буде встановлена нова ціна на газ для населення, проте влітку минулого року уряд заявив, що підстав для підвищення немає.

Після цього уряд лише продовжував дію постанови.

Підвищення тарифів на газ для населення - ключова умова для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом і надання Україні наступного траншу.

На початку вересня - під час роботи у Києві місії МВФ - представники уряду заявляли про досягнення "принципових домовленостей" щодо підвищення тарифів, хоча й говорили про це, як про вимушений крок.

Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб тоді прогнозував, що ціни на газ зростуть на 25% цього року, і ще на 15% - наступного.

Відновлення співпраці з МВФ в Нацбанку називають ключовою умовою збереження фінансової стабільності в країні, яка увійшла у період пікових виплат по зовнішньому боргу.

Поки що розрахунки відбуваються переважно коштом валютних резервів.

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