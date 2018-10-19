В Нідерландах вперше видали гендерно нейтральний паспорт

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В Нідерландах вперше в історії видали гендерно-нейтральний паспорт.

57-річна Леон Зеєгерс народилася біологічним чоловіком, який у 2001 році пройшов операції зі зміни статі. Наразі Зеєгерс вважає себе інтерсексуалом.

Через суд їй вдалося домогтися, аби їй видали новий паспорт з гендерною позначкою "Х" замість чоловічої "М" або жіночої "V".

В рішенні суду сказано, що відмова реєструвати людину як гендерно-нейтральну порушує "право на приватне життя, самоідентифікацію і автономію особистості".

Щоправда, попри рішення суду, законодавство Нідерландів не змінилося і отримати такий паспорт, як у Зеєгерс, можна буде лише через суд.

За словами кореспондента BBC Анни Холліган, близько 4% громадян Нідерландів не відносять себе ні до жіночої, ні до чоловічої статі.

Нідерланди - не перша країна, яка видала гендерно-нейтральний паспорт. Такі документи вже можна отримувати в Аргентині, Австралії, Канаді, Данії, Німеччині, Індії, Мальті, Непалі, Новій Зеландії і Пакистані.

Очікується, що рішення суду Нідерландів пожвавить боротьбу ЛГБТ-активістів за внесення змін до законодавства, які дозволять будь-кому ідентифікувати себе як людину третьої статі.

У Британії усі власники паспортів зобов'язані вибрати чоловічу або жіночу стать.

У червні цього року Високий суд Лондона відхилив позов про те, аби додати ще один варіант для вибору.

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