В Індії потяг в’їхав у натовп: понад 50 загиблих, сотні постраждалих

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Натовп під час святкування фестивалю у місті Амрітсар

Понад 50 людей загинули, ще близько 200 поранені внаслідок наїзду потягу в натовп в Індії.

Інцидент стався у місті Амрітсар, що знаходиться в північно-західній частині країни.

За словами очевидців події, люди стояли прямо на залізничній колії і спостерігали за спаленням опудал, яке відбувалося в рамках індуїстського фестивалю.

Ймовірно, через шум і велику кількість диму люди вчасно не почули, що в їх бік наближається потяг.

Місцева влада каже, що наразі пріоритетом є вивезення поранених до лікарень.

Чиновники також не виключають, що кількість жертв виявиться більшою ніж, є наразі.

Копирайт изображения BBC/Ravinder Singh Robin

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді вже висловив співчуття родичам загиблих.

"Неймовірно засмучений аварією потяга в Амрістарі. Це жахлива трагедія. Мої найглибші співчуття сім'ям, які втратили своїх близьких. Молюся, аби поранені одужали якнайшвидше. Звернулися до чиновників, з проханням негайно надати необхідну медичну допомогу", - написав Моді у своєму Twitter.

Головний міністр штату Пенджаб Амаріндр Сінгх назвав аварію справжньою трагедією і запевнив, що місцева влада мобілізувала всі сили для порятунку поранених. "Ми зробимо все, аби допомогти постраждалим", - заявив він.

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