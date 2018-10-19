В Британії 20 чоловіків засудили за розбещення неповнолітніх

Двадцятьох чоловіків з міста Хаддерсфілд, що на півночі Англії, засудили на терміни від п'яти років до довічного ув'язнення за розбещення неповнолітніх дівчат. Звинувачення групі були висунуті по більш як 120 епізодам.

Королівський суд в Лідсі у п'ятницю зняв заборону на оприлюднення імен засуджених і деталей звинувачень на їхню адресу. Поки процес тривав, ця заборона не дозволяла ЗМІ писати про справу.

Загалом чоловіків засудили до 121 року ув'язнення. Лідер злочинної групи, 35-річний Амір Сінгх Далівал на прізвисько "Претос", отримав довічне ув'язнення з мінімальним терміном у 18 років.

Мова йде про події, які трапилися у місті Хаддерсфілд в період між 2004 і 2011 роками. У той же час схожі злочини здійснювалися ще в кількох англійських містах.

Процес над чоловіками проходив у три етапи. Суд заслухав свідчення 15 жертв, яким на момент здійснення злочинів було від 11 до 17 років. Зараз їм всім вже виповнилося по 18.

Довіра, наркотики, насильство

Чоловіки навмисно шукали дівчат з неблагополучних сімей або сиріт, і знайомились з ними.

Молодші члени банди багато часу проводили у місцях, де збиралася молодь і школярі. Вони виділяли з натовпу дівчат, які їх цікавили, знайомились з ними і зводили їх зі своїми старшими товаришами.

Ті починали спілкуватися з дівчатами, купували для них алкоголь і наркотики. Після того, як жертва починала їм довіряти, починалося насилля.

Дівчат ґвалтували, возили на "вечірки", де змушували займатися сексом з незнайомцями, били, і залякували, якщо ті намагалися протистояти банді.

"Вони втиралися в довіру, а потім з тобою починали відбуватися страшні речі. Втекти було неможливо. Це просто відбувалося. Будинки моїх батьків розгромили. Мене постійно били, ґвалтували", - розповіла одна з жертв під час судового процесу.

Іноді дівчат забирали прямо на виході зі школи. В одному з випадків жертву, яка жила у притулку, забрали звідти силою. Іншу дівчинку викинули з автомобіля прямо під час руху. Банді ніхто не протистояв. Принаймні одна з жертв намагалася накласти на себе руки.

Копирайт изображения WEST YORKSHIRE POLICE Image caption Лідер банди Амір Сінгх Далівал - одружений батько двох дітей

"Те, як ви поводилися з цими дівчатами, - за межами будь-якого розуміння. Серед багатьох справ про сексуальні злочини, які розглядав суд, ваша - найтяжча", - сказав суддя Джеффрі Мартсон, звертаючись до підсудних.

Не лише Хаддерсфілд

Протягом останніх років у невеликих англійських містах стаються серії схожих злочинів.

У 2012 році дев'ять жителів міста Рочдейл були засуджені до термінів від чотирьох до 19 років за звинуваченнями, пов'язаними з розбещенням дітей.

За словами сторони обвинувачення, підсудні були учасниками банди, яка цілеспрямовано шукала дітей з неблагополучних сімей, аби використати їх у сексуальних цілях.

Покази жертв і свідків майже повністю повторюють хаддерсфілдську справу. Чоловіки збиралися в різноманітних кафе в Рочдейлі і там за допомогою спільника знайомились з дітьми і підлітками. Вони пригощали дітей їжею, купували їм алкоголь і наркотики. Потім діти ставали жертвами сексуального насильства. Часто зґвалтування були груповими.

Так тривало декілька років - перше звернення до поліції було зареєстровано лише у 2008 році.

Дітей змушували займатися проституцією. Як і у випадку з Хаддерсфілдом, членами банди були етнічні пакистанці. Цього року трьох учасників угруповання позбавили британського громадянства.

Активізація правих

Хаддерсфілдська справа сколихнула Британію і стала приводом для активізації правих груп.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 35-річний британський націоналіст Томмі Робінсон намагався висвітлювати справу до завершення її розгляду і потрапив до в'язниці

Попри заборону на висвітлення справи у ЗМІ, праві постійно намагалися зробити це у блогах.

Наприкінці травня екс-лідер націоналістичного руху "Ліга захисту Англії" 35-річний Томмі Робінсон був засуджений до 13 місяців в'язниці за неповагу до суду. Він вів пряму онлайн-трансляцію з зали суду в Лідсі, де проходили слухання по справі.

Суд вважав, що це могло сформувати в присяжних упередження і призвести до несправедливого рішення.

Пізніше вирок Робінсону скасували через низку процедурних порушень. Його справа буде розглядатися повторно.

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