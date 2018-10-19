Британець може сісти у в’язницю через графіті на архітектурній пам’ятці в Таїланді
Британський турист може отримати до 10 років в'язниці через графіті, яке він наніс на стіну архітектурної пам'ятки в Таїланді.
Поліція міста Чіангмай звинувачує 23-річного Лі Фурлонга у тому, що він зіпсував стіну історичної будівлі, яка є однією із головних пам'яток міста.
Правопорушення, вчинене британцем, зафіксоване на камеру. Частина споруди, яку розписав Фурлонг, була збудована ще у XIII столітті.
Тайські правоохоронці кажуть, що чоловік здійснив акт вандалізму.
Разом з ним поліцейські також арештували громадянку Канади Брітні Шнайдер, яка так само брала участь у створенні напису.
"Вони можуть отримати до 10 років в'язниці або штраф у розмірі 30 тисяч доларів", - кажуть в поліції і додають, що в момент здійснення злочину обвинувачувані були напідпитку.
В МЗС Великої Британії кажуть, що намагаються допомогти Фурлонгу і "знаходяться на зв'язку з владою Таїланду".
За даними ЗМІ, камери спостереження зафіксували, як чотири людини підходять до будівлі близько четвертої години ночі. Двоє з них наближаються до стіни і починають наносити напис за допомогою спрею.
Пан Фурлонг розповів поліцейським, що він з товаришами повертався додому, коли знайшов невикористаний балончик з фарбою і вирішив його використати.
Двох інших людей, які фігурують на відео, поліція Таїланду не затримувала.
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