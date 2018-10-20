Саудівська Аравія визнала смерть журналіста Хашоггі

Копирайт изображения AFP/GETTY Image caption Саудівська Аравія вперше визнала, що Джамаль Хашоггі загинув

Журналіст Джамаль Хашоггі загинув після бійки в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі, повідомляє державне телебачення з посиланням на заяву генпрокурора країни Сауда аль-Муаджиба.

Зникнення Хашоггі привело до загострення відносин між Ер-Ріядом, США та Туреччиною.

Дональд Трамп назвав ці пояснення такими, що заслуговують на довіру.

У зв'язку з цією справою відправлені у відставку заступник начальника розвідки Ахмад аль-Ассірі та Сауд аль-Кахтані, старший помічник наслідного принца Мухаммеда ібн Салман аль-Сауда.

Генпрокурор повідомив, що в рамках розслідування затримано 18 саудівських підданих. Розслідування триває.

Саудівська Аравія вперше визнала, що журналіст, який зник після візиту до консульства країни в Стамбулі, загинув.

У заяві генпрокурора йдеться про те, що між Хашоггі та людьми, які зустрічалися з ним у консульстві, розпочалася бійка, що призвела до його смерті.

Тіло журналіста досі не знайдено.

Напередодні стало відомо, що турецька поліція, яка розслідує обставини зникнення Хашоггі, шукає його в лісі на північ від Стамбула і в сільській місцевості неподалік.

У день зникнення бачили автомобілі, які виїжджали з консульства в тому напрямку.

Реакція США

Білий дім швидко відреагував на заяву генпрокурора Саудівської Аравії.

У заяві йшлося, що США "глибоко засмучені" почути підтвердження смерті Хашоггі.

Трамп назвав розслідування першим "великим кроком", а пояснення Саудівської Аравії - такими, що заслуговують на довіру.

Затримання причетних осіб Трамп вважає "дуже важливим"

Трамп наголосив на важливості Саудівської Аравії як сили рівноваги на Близькому Сході на противагу Ірану. Він не допускає того, щоб можливі санкції проти Ер-Ріяда торкнулися контрактів на постачання зброї.

Трамп згадав про свою поїздку до Саудівської Аравії, що стала його першим закордонним візитом у якості президента США, та контракт на постачання зброї на суму 110 мільярдів доларів, який він підписав з королівством.

"Я б краще зберіг мільйони робочих місць [у США] і знайшов би інше рішення", - сказав Трамп.

Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES Image caption Під час візиту до Саудівської Аравії у 2017 році президент Трамп отримав найвищу цивільну нагороду від короля Салмана

Раніше цього тижня президент Дональд Трамп пригрозив жорстоко наказати Саудівську Аравію у разі, якщо провину влади у вбивстві журналіста буде встановлено. Згодом президент пом'якшив риторику.

Після заяви генпрокурора Саудівської Аравії сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який різко критикував владу країни після зникнення Хашоггі, написав у Twitter, що скептично ставиться до заяви Ер-Ріяда про перші висновки розслідування.

Цього тижня до Ер-Ріяда для перемовин з королем Саудівської Аравії та наслідним принцом за дорученням президента США прилітав держсекретар Мак Помпео.

Сам Трамп розмовляв телефоном з королем Саудівської Аравії Салманом Аль Саудом та наслідним принцом. Вони спростовували, що знають щось про долю журналіста.

Згодом стало відомо, що влада Саудівської Аравії почала розслідування щодо генконсула в Стамбулі Мухаммеда Утайбі, який залишив Туреччину після зникнення журналіста.

США попросили надати аудіозапис, що доводить вбивство журналіста, про який повідомляли турецькі ЗМІ, сказав Трамп. При цьому він зазначив, що не впевнений, чи такий запис справді існує.

У четвер, 18 жовтня, держсекретар Майк Помпео заявив журналістам, що порадив Трампу дати Саудівській Аравії кілька днів для завершення розслідування стосовно Хашоггі.

Що сталося з Джамалем Хашоггі?

Хашоггі, відомий критикою на адресу влади Саудівської Аравії, працював оглядачем американської газети Washington Post і з 2017 року жив у США.

2 жовтня він зайшов до будівлі саудівського консульства в Стамбулі. Він прийшов за довідкою про розлучення з дружиною, яка залишилася на батьківщині, що було йому потрібно для одруження з турецькою жінкою.

З того часу його ніхто не бачив.

Турецькі правоохоронці провели слідчі дії в консульстві і дійшли висновку, що журналіста вбили.

Саудівська влада категорично заперечувала причетність до справи Хашоггі і спочатку заявляла, що журналіст залишив будівлю консульства.

Чому Туреччина стверджує, що журналіста вбили?

Турецька влада заявляє, що має аудіо- та відеозаписи, які доводять, що Хашоггі було вбито.

Турецькі видання, лояльні до уряду, опублікували жахливі подробиці про ймовірні аудіозаписи. Зокрема, вони повідомляють, що на записі чутно крики, та стверджують, що Хашоггі піддавали тортурам перед тим, як вбити.

Копирайт изображения AFP/GETTY Image caption Турецькі правоохоронці обшукали приміщення саудівського консульства

Тим часом, турецькі ЗМІ повідомили, що ідентифікували 15 імовірних агентів Саудівської Аравії, які прилетіли до Стамбула в день зникнення журналіста і того ж дня полетіли геть.

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