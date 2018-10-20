Копирайт изображения GETTY/REUTERS Image caption Протести проти нової компромісної назви країни пройшли раніше цього року і в Македонії, і в Греції

Парламент Македонії проголосував за початок конституційної процедури для формальної зміни назви країни на Республіку Північна Македонія.

Рішення підтримали дві третини членів парламенту - 80 зі 120 депутатів. Для початку процесу потрібна була більшість голосів.

До остаточного підтвердження зміни потрібно буде ще кілька голосувань.

У червні країна досягла домовленості з Грецією щодо ім'я після 27 років суперечок.

Греція ветувала заявки Македонії на приєднання до НАТО та ЄС, побоюючись посягань на свій північний регіон з такою ж назвою.

В Афінах заявили, що не блокуватимуть такі наміри країни, якщо зміна назви відбудеться.

Греція також має підтримати зміну імені, якщо Македонія формально змінить свою конституцію.

Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв пообіцяв провести зміни після того, як референдум, проведений з цього питання минулого місяця, визнали недійсним через низьку явку.

Суперечки через назву тривають з 1991 року, коли Македонія оголосила про свою незалежність під час розвалу Югославії.

Країна та регіон на Півночі Греції були частиною римської провінції під назвою Македонія.

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У дебатах також відігравали роль спогади про окупацію грецького регіону та югославської Македонії Болгарією під час Другої світової війни.

Через протест Греції ООН змушені були називати нову країну "Колишня югославська Республіка Македонія".

Афіни наклали вето на спробу Македонії приєднатися до НАТО у 2008 році, а також заблокували євроінтеграційні наміри країни.

Якщо зміни до конституції країни нарешті ухвалять і країна додасть до своєї назви слово "Північна", Македонія отримає шанс реалізувати свої амбіції.

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