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Під Києвом із вантажівкою зіткнувся автобус, в якому їхали українські актори.

У ДТП загинула акторка гумористичного проекту "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Інформацію про загибель актриси підтвердили на сторінці "Дизель Шоу" у Facebook та на каналі ICTV, на якому виходила телеверсія проекту.

Ще четверо осіб постраждали, повідомили в поліції.

Серед потерпілих - два актори "Дизель Шоу", їх відправили до лікарні, загроз їхньому життю немає, повідомили представники проекту.

Аварія сталася близько 6 години ранку в суботу, 20 жовтня, на трасі Київ-Чоп біля села Мила.

За попередніми даними поліції, водій автобусу "Неоплан" не впорався з керуванням. Внаслідок цього автобус зіткнувся з вантажним автомобілем "МАЗ".

В автобусі загалом перебувало 14 пасажирів.

Водія автобусу затримали, триває слідство, повідомляє поліція.

Марина Поплавська народилася у 1972 році в місті Новоград, багато років працювала вчителькою української мови та літератури в Житомирі.

Її визнавали кращим педагогом міста, зазначають на сторінці Житомирської міської раді у Facebook.

"Також вона грала в КВН, чемпіонка України, переможниця кількох престижних фестивалів в Юрмалі, постійний учасник журі всеукраїнських фестивалів", - зазначили на сторінці міської ради.

Популярність прийшла до неї як до учасниці команди КВН "Дівчата з Житомира".

Тривалий час Марина Поплавська була однією з ведучих гумористичного проекту "Дизель Шоу".

Користувачі соцмереж висловлюють співчуття у зв'язку із загибеллю актриси.

"Страшна втрата... Чудова людина... прекрасна актриса... R.I.P... Марина Поплавська... #ДизельШоу, тримайтеся...", - написав у Facebook ведучий Володимир Журавльов.

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