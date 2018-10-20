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Мін'юст США звинуватив громадянку Росії Олену Хусяйнову у спробі втручання в політичну систему США, зокрема у проміжні вибори, що відбудуться в США в листопаді.

За даними мін'юсту, росіянка працювала в проекті "Лахта", який фінансувався компаніями російського бізнесмена Євгена Пригожина.

Це перше обвинувачення, висунуте росіянам через можливі спроби Росії вплинути на проміжні вибори до конгресу, що відбудуться 6 листопада цього року.

За версією мін'юсту, 44-річна мешканка Санкт-Петербурга Олена Хусяйнова займалася обліком фінансів, які зокрема йшли на проведення операцій із впливу на американські вибори.

У заяві мін'юсту йдеться про те, що проект "Лахта" - російська "парасолькова" компанія, яку фінансує бізнесмен Євген Пригожин і підконтрольні йому компанії.

"У проекті "Лахта" є кілька відділів, деякі з яких працюють на аудиторію всередині Росії, інші - зокрема на закордонні аудиторії у США, країнах Євросоюзу та Україні", - йдеться в заяві.

У чому звинувачують росіянку?

Як стверджує Мін'юст, у фінансових документах, якими опікувалася Хусяйнова як головний бухгалтер, детально описані витрати на дії у США, такі як виплати активістам, політична реклама у соцмережах, реєстрація доменних імен, купівля проксі-серверів.

Операційний бюджет проекту, за даними американського дослідження, у 2016-2018 роках становив 35 мільйонів доларів. На операції у США йшла лише його частина.

Мін'юст не стверджує, що зусилля Хусяйнової та її спільників певним чином вплинули на результати президентських виборів у 2016 році.

Обвинувачення свідчать про те, що Хусяйнова і надалі займається "інформаційною війною проти Сполучених Штатів" шляхом керування так званої "фабрики тролів".

За версією відомства, метою інформаційних операцій проти США було підірвати довіру до кандидатів на виборах, включаючи проміжні вибори в листопаді, і до політичної системи США в цілому.

Проект "Лахта" і методичка для "тролів"

Згідно з заявою Мін'юсту, проект "Лахта" використовував соцмережі та онлайн-платформи для обговорення зокрема таких тем як імміграція, контроль за зброєю, права володіння зброєю, расових відносин, ЛГБТ та маршу за права жінок.

Учасники проекту не дотримувалися єдиного ідеологічного напрямку, стверджує Мін'юст. "Вони писали на ці теми з різних, інколи протилежних точок зору", - йдеться в заяві відомства.

За словами чиновників, змовники видавали себе за американських політичних активістів, створивши тисячі фейкових сторінок у соцмережах та адрес email, аби виглядало так, що вони належать американцям.

У Мін'юсті стверджують, що імовірна змова мала на меті налаштувати американців один проти одного.

Окремо в заяві описано вказівки щодо основних напрямків критики американських політиків, зокрема республіканців Джона Маккейна та Пола Райана.

Копирайт изображения REUTERS Image caption Тролі отримували вказівки як виставити у негативному світлі сенатора Джона Маккейна

Маккейна фальшиві активісти мали зображати "старим шкарбуном", який патологічно ненавидить Трампа.

Пола Райана інтернет-тролі повинні були зображувати "повним нікчемою, який не здатний приймати рішення", згідно з "методичкою", яку цитує мін'юст.

"Тролям" також рекомендували підтримувати всі ініціативи Трампа на посаді президента, йдеться в заяві.

У ній також зазначено, що розслідуванню допомогло співробітництво компаній Facebook і Twitter.

Реакція Трампа та Росії

Президент Трамп у четвер, 18 жовтня, заявив, що імовірні російські кібер-операції не мали стосунку до його президентської компанії.

Посольство Росії у США назвало звинувачення росіянки у втручанні в американські вибори"гасловою дипломатією", а обвинувачення на її адресу "бездоказовими".

Російське "Федеральне агентство новин" (ФАН) у п'ятницю, 19 жовтня, оприлюднило заяву, в якій йдеться, що Олена Хусяйнова працює в агентстві головним бухгалтером.

Низка російських та закордонних ЗМІ пов'язують ФАН із Євгеном Пригожиним. Пригожин - російський бізнесмен, якого називають "кухарем Путіна" (його компанії надають кейтерингові послуги низці державних установ), фігурант санкційних списків США.

Журналістам ФАН вдавалося першими отримувати ексклюзивні матеріали з Сирії, що РБК пов'язував з можливою допомогою з боку "Приватної військової компанії Вагнера", яку теж пов'язують з Пригожиним.

Обвинувачення проти "фабрики тролів"

У лютому 2018 року велике журі федерального суду американського округу Колумбія звинуватило російську компанії "Агентство інтернет-досліджень", також відому як "фабрика тролів" у втручанні в президентські вибори у США у 2016 році (російські та закордонні ЗМІ пов'язують агентство з Євгеном Пригожиним).

У документі, опублікованому на сайті мін'юсту США, зазначалося, що компанія почала втручатися в політичні та виборчі процеси у США ще у 2014 році.

У тексті обвинувачення було перелічено імена 13 росіян, які, як зазначається, є співробітниками організації або пов'язані із нею. Серед них був Пригожин та компанії, які йому належать.

Згідно з обвинувачувальним висновком, співробітники компанії, зокрема, заводили акаунти в соцмережах від імені громадян США і розміщували там негативну інформацію про кандидата від Демократичної партії Гіларі Клінтон.

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