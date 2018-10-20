Українець намагався вивезти в Польщу 900 бланків паспортів СРСР

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Громадянин України намагався вивезти в Польщу понад 900 паспортних бланків СРСР, ордени, медалі й документи до них, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Згідно з повідомленням, житель Чернівецької області їхав до Польщі через пункт пропуску "Краківець".

Під час прикордонного контролю, в його автомобілі правоохоронці виявили коробки з орденами, медалями, документами до них, більше ніж 900 паспортних бланків Радянського Союзу та інші предмети з радянською символікою.

Представники Національної поліції України вилучили зазначені речі та будуть приймати рішення про кваліфікацію дій громадянина.

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9 квітня 2015 року Верховна Рада України ухвалила закон, що засуджує комуністичний та націонал-соціалістичний (нацистський) режими в Україні як злочинні.

Заборонено використання й поширення їхньої символіки, а також пропаганду цих тоталітарних режимів.

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Під заборону підпадають пам'ятники, зображення радянських керівників, назви міст, вулиць та підприємств, пов'язані з ними тощо.

При цьому заборона не поширюється на радянську символіку на предметах колекціонування та музейних експонатах.

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