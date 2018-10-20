УПЦ КП: титул Філарета включає Києво-Печерську та Почаївську Лаври

Копирайт изображения UNIAN Image caption Для міжцерковного спілкування встановили форму: "Блаженнійший Архієпископ, Митрополит Київський і всієї Руси-України"

Синод Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) затвердив повну та скорочену форми титулу свого предстоятеля.

Згідно з рішенням від 20 жовтня, повний титул предстоятеля УПЦ КП має наступну форму: "Святійший і Блаженнійший (ім'я), Архієпископ і Митрополит Києва - Матері міст Руських, Галицький, Патріарх всієї Руси-України, Свято-Успенських Києво-Печерської та Почаївської Лавр Священноархімандрит".

Скорочений титул є наступним: "Святійший (ім'я), Патріарх Київський і всієї Руси-України".

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник УПЦ КП Євстратій (Зоря) у Facebook написав, що "Лаври Печерська та Почаївська давно є Ставропігіями Київського Престолу - згідно соборних рішень ще 1991 і 1993 років!"

Голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент (Вечеря) на прохання BBC News Україна прокоментувати це рішення відповів: "Хворі на голову люди з палати 36. У сусідній з ними палаті Наполеон".

Він додав: "Як ще можна сприймати людей, які сами себе уявляють тим, ким вони не є, та ще й інших намагаються в цьому переконати".

Титул для міжцерковного спілкування

При цьому синод також постановив, що у відносинах з іншими помісними православними церквами допустимою формою титулу предстоятеля УПЦ КП є: "Блаженнійший Архієпископ (ім'я), Митрополит Київський і всієї Руси-України" та похідні від нього.

Саме так підписався голова УПЦ КП під листом до Вселенського патріарха, у якому подякував за недавні рішення стосовно церкви в Україні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 11 жовтня Вселенський патріархат зняв анафему з Філарета

11 жовтня Священний синод Константинопольського патріархату зняв анафему (відлучення від церкви) з предстоятеля УПЦ КП Філарета, його відновили в канонічному сані.

27-28 травня 1992 року на Соборі у Харкові тоді митрополита Київського Філарета через звинувачення у розкольництві змістили з престолу, позбавивши сану митрополита.

Тоді Філарет подав апеляцію на це рішення до Синоду Вселенського патріархату, який має повноваження своєрідної апеляційної інстанції у православ'ї.

1997 року Собор Російської православної церкви навіть видав спеціальний "Акт про відлучення від церкви монаха Філарета".

Філарет оскаржив і це рішення, доповнивши свою попередню апеляцію до Вселенського патріархату.

Синод Вселенського патріархату 11 жовтня також підтвердив своє рішення надати автокефалію православній церкві в Україні і вирішив відновити представництво Вселенського патріарха у Києві.

У своєму рішенні Синод скасував синодальний лист від 1686 року про перепідпорядкування Київської митрополії від Вселенського патріархату до Російської православної церкви.

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