Тисячі британців вийшли на акцію протесту за новий референдум по Brexit

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У Лондоні проходить масштабна акція протесту з вимогою провести референдум про остаточний договір щодо Brexit. За словами її організаторів, марш має стати найбільшою, найгучнішою і найбільш важливою протестною акцією такого роду.

Представники кампанії People's Vote, яка організувала акцію протесту, стверджують, що в марші беруть участь до 670 тисяч осіб.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей вже виключила можливість проведення такого референдуму.

Учасники маршу, який очолила в основному молодь, зібралися у Гайд-парку і рушили в бік Парламентської площі.

Копирайт изображения EPA Image caption Організатори стверджують, що в марші беруть участь до 670 тисяч людей

Скотланд-Ярд заявив, що не може підрахувати число демонстрантів.

Туманні перспективи Brexit

На референдумі в червні 2016 року британці з мінімальною перевагою 51,89% проти 48,11% проголосували за вихід країни з Європейського Союзу.

Відповідно до статті 50 статуту Євросоюзу, що дає два роки на підготовку до виходу, Британія повинна остаточно вийти з ЄС 29 березня 2019 року.

Image caption Поруч з Гайд-парком зібралися тисячі демонстрантів

Нинішній план виходу передбачає перехідний період тривалістю 21 місяць для плавного Brexit і закріплення нових відносин між Великою Британією і Євросоюзом.

Однак сторони переговорів поки не змогли укласти угоду, і на цьому тижні стало відомо, що перехідний період можуть продовжити.

Image caption Алета Дойл з сином Лео приїхали на марш з Пітерборо у 120 км від Лондона

Алета Дойл з Петерборо, яка приїхала на марш зі своїм 12-річним сином Лео, розповіла, що вона робить це "в ім'я майбутнього своїх дітей і європейської єдності".

А Лео Баклі з Гемпшира вважає, що в результаті Brexit "найбільше програє молодь. Я буду біднішими, і мої кар'єрні можливості будуть обмежені", - каже він.

Image caption Лео Баклі вийшов на демонстрацію з плакатом: "Мені 16 років, Brexit вкрав у мене майбутнє"

"Останнє слово"

Близько 150 автобусів з охочими взяти участь у марші прибули до центру Лондона з різних куточків країни, в тому числі й таких віддалених як Оркнейські острови.

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У мітингу на Парламентській площі взяв участь мер Лондона Садік Хан, а також представники провідних політичних партій і різні знаменитості.

"Зрозуміло, що єдині варіанти, які зараз стоять перед прем'єр-міністром, - це погана угода по Brexit, або взагалі ніякої угоди. Це на мільйон миль в сторону від того, що нам обіцяно два з половиною роки тому", - заявив мер Лондона, який підтримує проведення другого референдуму.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У вересні в Ліверпулі вже пройшов схожий марш протесту

Дрібний шрифт

"Нам потрібно взяти ситуацію з Brexit під контроль, - заявив доктор Майк Голсуорсі з організації "Національна система охорони здоров'я проти Brexit".

"І не важливо, голосували ви за чи проти виходу. Коли вам надсилають контракт, у вас є право ознайомитися з умовами цього контракту, в тому числі - з тим, що написано дрібним шрифтом, і сказати - е, ні, це зовсім не те, на що ми підписувалися", - сказав він.

Учасник акції Аластер Кемпбелл, колишній директор з комунікацій Офісу прем'єр-міністра, сказав: "Brexit, який обіцяли, і Brexit, за який успішно агітували, не існує".

Він додав: "Я не думаю, що можливо повторно провести референдум. Я думаю, що ми повинні погодитися з тим, що ми програли у цій суперечці. Я думаю, що питання має бути про характер цієї угоди".

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Сьогоднішній марш є продовженням червневої акції протесту в Лондоні, яка була присвячена другій річниці референдуму.

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