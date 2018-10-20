Тисячі британців вийшли на акцію протесту за новий референдум по Brexit
У Лондоні проходить масштабна акція протесту з вимогою провести референдум про остаточний договір щодо Brexit. За словами її організаторів, марш має стати найбільшою, найгучнішою і найбільш важливою протестною акцією такого роду.
Представники кампанії People's Vote, яка організувала акцію протесту, стверджують, що в марші беруть участь до 670 тисяч осіб.
Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей вже виключила можливість проведення такого референдуму.
- Мей каже, що Трамп радив їй судитися з ЄС
- Слово brexit з'явилося в Оксфордському словнику англійської мови
- Тереза Мей: Британія залишить спільний ринок ЄС
Учасники маршу, який очолила в основному молодь, зібралися у Гайд-парку і рушили в бік Парламентської площі.
Скотланд-Ярд заявив, що не може підрахувати число демонстрантів.
Туманні перспективи Brexit
На референдумі в червні 2016 року британці з мінімальною перевагою 51,89% проти 48,11% проголосували за вихід країни з Європейського Союзу.
Відповідно до статті 50 статуту Євросоюзу, що дає два роки на підготовку до виходу, Британія повинна остаточно вийти з ЄС 29 березня 2019 року.
Нинішній план виходу передбачає перехідний період тривалістю 21 місяць для плавного Brexit і закріплення нових відносин між Великою Британією і Євросоюзом.
Однак сторони переговорів поки не змогли укласти угоду, і на цьому тижні стало відомо, що перехідний період можуть продовжити.
Алета Дойл з Петерборо, яка приїхала на марш зі своїм 12-річним сином Лео, розповіла, що вона робить це "в ім'я майбутнього своїх дітей і європейської єдності".
А Лео Баклі з Гемпшира вважає, що в результаті Brexit "найбільше програє молодь. Я буду біднішими, і мої кар'єрні можливості будуть обмежені", - каже він.
"Останнє слово"
Близько 150 автобусів з охочими взяти участь у марші прибули до центру Лондона з різних куточків країни, в тому числі й таких віддалених як Оркнейські острови.
У мітингу на Парламентській площі взяв участь мер Лондона Садік Хан, а також представники провідних політичних партій і різні знаменитості.
"Зрозуміло, що єдині варіанти, які зараз стоять перед прем'єр-міністром, - це погана угода по Brexit, або взагалі ніякої угоди. Це на мільйон миль в сторону від того, що нам обіцяно два з половиною роки тому", - заявив мер Лондона, який підтримує проведення другого референдуму.
Дрібний шрифт
"Нам потрібно взяти ситуацію з Brexit під контроль, - заявив доктор Майк Голсуорсі з організації "Національна система охорони здоров'я проти Brexit".
"І не важливо, голосували ви за чи проти виходу. Коли вам надсилають контракт, у вас є право ознайомитися з умовами цього контракту, в тому числі - з тим, що написано дрібним шрифтом, і сказати - е, ні, це зовсім не те, на що ми підписувалися", - сказав він.
Учасник акції Аластер Кемпбелл, колишній директор з комунікацій Офісу прем'єр-міністра, сказав: "Brexit, який обіцяли, і Brexit, за який успішно агітували, не існує".
Він додав: "Я не думаю, що можливо повторно провести референдум. Я думаю, що ми повинні погодитися з тим, що ми програли у цій суперечці. Я думаю, що питання має бути про характер цієї угоди".
Сьогоднішній марш є продовженням червневої акції протесту в Лондоні, яка була присвячена другій річниці референдуму.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.