В Афганістані десятки людей загинули від вибухів у день парламентських виборів

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В Афганістані десятки людей загинули та отримали поранення в результаті численних вибухів у день парламентських виборів. Цілями деяких нападів були виборчі дільниці.

Голосування буде продовжено на тлі затримок, а деякі дільниці залишаться відкритими в неділю.

Нова біометрична система ідентифікації виборців працювала не увесь час через технічні проблеми.

Насильство також заважало проведенню передвиборної кампанії. 10 кандидатів у депутати загинули ще до початку голосування.

І Талібан, і "Ісламська держава" раніше пообіцяли зірвати ці вибори.

Понад 2 500 кандидатів, включаючи багатьох жінок, борються за 250 місць у парламенті на виборах, які відбуваються з запізненням на більше ніж три роки.

Який рівень насильства?

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Міноборони направило 70 тисяч військових аби спробувати забезпечити мирний перебіг голосування

У день голосування зафіксовано десятки випадків насильства, з повідомленнями про численні жертви:

Приблизно 15 людей загинули від вибуху бомби у Кабулі, яку привів в дію смертник

В інших інцидентах у столиці Афганістану загинуло мінімум три людини та понад 30 поранено, повідомляє агентство AFP

За повідомленням Associated Press, два працівники поліції отримали поранення, намагаючись знешкодити саморобний вибуховий пристрій біля виборчої дільниці на північному заході столиці

У північному місті Кундуз загинули троє людей і понад 50 отримали поранення, а в результаті вибухів в Нангархарі загинуло ще дві людини. Про це повідомляє AFP

Поліцейські потрапили в засідку в центральній провінції Гор. Щонайменше четверо загинули під час вибуху, хоча в інших повідомленнях число загиблих сягає 11

Міністерство оборони направило 70 тис. військових аби спробувати забезпечити мирний перебіг голосування.

Але майже третину всіх виборчих дільниць все одно закрили через проблеми з безпекою.

Проте небезпека не була єдиною проблемою, яка загрожувала виборам.

Попередні вибори були затьмарені корупцією та фальсифікаціями, з випадками підкидання бюлетенів до виборчих скриньок, кількаразовим голосуванням та залякуванням виборців.

Чому у день голосування виникали затримки?

Голосування в провінції Кандагар вже відклали на тиждень після вбивства керівника поліції генерала Абдула Разіка в четвер, під час нападу, вчиненого бойовиками Талібану. Голосування в провінції Газні також відклали.

Копирайт изображения Reuters Image caption Використання біометричних пристроїв не пришвидшило голосування

У суботу технічні та організаційні проблеми завадили виборцям проголосувати на деяких виборчих дільницях.

Виникли технічні проблеми з новим біометричним обладнанням для реєстрації виборців в Афганістані.

У центральній провінції Урузган заарештували 15 людей за спробу зламати біометричні пристрої через їх погану роботу.

Незалежна виборча комісія заявляє, що більшість дільниць відкрили свої двері з запізненням, оскільки вчителі, які організовували процес голосування, не встигли прийти вчасно, повідомляє агентство AFP.

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Але комісія заявила, що загальна кількість виборців на дільницях була високою, повідомляє Tolo.

Підрахунок результатів також не буде швидким. Попередні результати не очікуються раніше ніж через 20 днів після виборів, 10 листопада.

Чому ці вибори важливі?

Більшість афганців відчайдушно бажають кращого життя, робочих місць, освіти та припинення війни з талібами.

Для іноземних партнерів країни, демократія, що процвітає, стане тим результатом, якого вони прагнуть після багаторічних інвестицій, витрачених мільярдів доларів та тисяч життів, втрачених протягом більш ніж десятиліття боротьби.

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Багато кандидатів - молоді та з гарною освітою. Вони обіцяють допомогти забезпечити зміни у країні, яка потерпає від конфлікту.

Вибори мали відбутися, після завершення п'ятирічного терміну нинішнього скликання у 2015 році. Проте, протистояння після президентських виборів 2014 року відтермінувало вибори, привівши країну до межі громадянської війни.

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