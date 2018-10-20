"Тепло в хаті": у Києві починають опалювати житлові будинки
У Києві розпочали масове підключення житлових будинків до системи централізованого опалення, говориться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.
За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, підключення відбувається у зв'язку із зниженням температури повітря.
Заступник міського голови додав, що у Святошинському, Солом'янському, Подільському та Оболонському районах комунальні служби "фіксують значну кількість пошкоджень тепломережі".
- Опалювальний сезон: тарифи підвищать, субсидії "прикрутять"?
- Ціни на газ для населення зростуть на чверть
- Відсутність гарячої води обернулася для киян більшою платою за газ
Комунальники працюють над усуненням пошкоджень для початку опалення будинків.
При цьому в повідомленні підкреслюється, що опалювальний сезон у столиці розпочався 15 жовтня.
За індивідуальними заявками розпочали підключення лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери.
Станом на 20 жовтня підключені 163 лікарні, 282 школи, 458 дитячих садків.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.