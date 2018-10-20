"Тепло в хаті": у Києві починають опалювати житлові будинки

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У Києві розпочали масове підключення житлових будинків до системи централізованого опалення, говориться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, підключення відбувається у зв'язку із зниженням температури повітря.

Заступник міського голови додав, що у Святошинському, Солом'янському, Подільському та Оболонському районах комунальні служби "фіксують значну кількість пошкоджень тепломережі".

Комунальники працюють над усуненням пошкоджень для початку опалення будинків.

При цьому в повідомленні підкреслюється, що опалювальний сезон у столиці розпочався 15 жовтня.

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За індивідуальними заявками розпочали підключення лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери.

Станом на 20 жовтня підключені 163 лікарні, 282 школи, 458 дитячих садків.

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