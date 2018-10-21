Трамп оголосив про намір вийти з ракетного договору з Росією
Президент США Дональд Трамп заявив про намір вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД), підписаного в грудні 1987 року під час візиту радянського лідера Михайла Горбачова до Вашингтона.
У виступі перед журналістами, Трамп заявив, що Росія порушує ДРСМД. "Вони порушують його протягом багатьох років, - сказав він під час передвиборчого мітингу в Неваді. - І ми не збираємося дозволяти їм порушувати ядерну угоду та створювати озброєння".
За словами Трампа, США розвиватимуть озброєння, на які накладає обмеження договір, якщо Росія і Китай не погодяться відмовитися від своєї політики розвитку ракетних озброєнь, що порушують договір. "Але якщо Росія робить це і якщо Китай робить це, а ми дотримуємося угоди, це неприйнятно".
Офіційно в МЗС Росії ще не коментували заяву Трампа. Проте джерело у цьому відомстві на умовах анонімності заявило Інтерфаксу, що США багато років наближалися до знищення договору, "навмисно і крок за кроком знищуючи договірну базу".
"Головний мотив - мрія про однополярний світ. Чи збудеться? Ні", - сказав співрозмовник агентства.
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Раніше американські ЗМІ повідомляли про те, що радник президента США з національної безпеки Джон Болтон повідомить російське керівництво про намір Вашингтона вийти з договору під час візиту в Москву, який почнеться в понеділок.
Як писала газета New York Times, Болтон повідомить президенту Росії Володимиру Путіну, що США планують вийти з договору.
Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков не виключав, що Болтон може зустрітися з Путіним.
"Вони порушують його багато років"
США ще з часів попередньої адміністрації Барака Обами звинувачує Росію в недотриманні договору.
Росія неодноразово відкидала ці звинувачення і висувала зустрічні претензії до США, пов'язані з розміщенням елементів системи протиракетної оборони в Східній Європі.
"Ми залишалися в рамках угоди і дотримувалися її, а ось Росія, на жаль, не дотримується угоди. Тому ми розірвемо цю угоду і вийдемо з неї", - цитує AFP Трампа, який виступав на мітингу в штаті Невада.
"Росія порушила угоду. Вони порушують її багато років. Я не знаю, чому президент Обама не проводив з ними переговори і не вийшов (з угоди. - Ред.). А ми не дамо їм порушувати ядерну угоду, створювати зброю, яку нам створювати не можна", - наголосив президент США.
Президенти СРСР і США підписують Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності 8 грудня 1987 року
Що передбачає договір РСМД?
Договір про ракети середньої і малої дальності, підписаний Рональдом Рейганом та Михайлом Горбачовим у Вашингтоні, став основою для ліквідації сотень тактичних ядерних боєприпасів.
Під скорочення потрапили ракети з дальністю ураження від 500 до 1000 км та від 1000 до 5500 кілометрів.
До травня 1991 року умови договору повністю виконали. В СРСР ліквідували 1752 балістичних та крилатих ракет наземного базування, в США - 859.
США вважають, що нові російські крилаті ракети, здатні нести ядерні заряди, порушують цей договір. Росія це заперечує.
Інші ядерні держави, зокрема Китай, не підписували РСМД.
Крім США і пострадянської Росії положення договору виконували кілька країн Східної Європи та пострадянських держав, поки вони не знищили все запаси ракет середньої та малої дальності, здатних нести ядерні боєзаряди.