Трамп оголосив про намір вийти з ракетного договору з Росією

Копирайт изображения AFP Image caption Трамп розповів про намір вийти з Договору РСМД в штаті Невада, де виступив на передвиборчому мітингу

Президент США Дональд Трамп заявив про намір вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД), підписаного в грудні 1987 року під час візиту радянського лідера Михайла Горбачова до Вашингтона.

У виступі перед журналістами, Трамп заявив, що Росія порушує ДРСМД. "Вони порушують його протягом багатьох років, - сказав він під час передвиборчого мітингу в Неваді. - І ми не збираємося дозволяти їм порушувати ядерну угоду та створювати озброєння".

За словами Трампа, США розвиватимуть озброєння, на які накладає обмеження договір, якщо Росія і Китай не погодяться відмовитися від своєї політики розвитку ракетних озброєнь, що порушують договір. "Але якщо Росія робить це і якщо Китай робить це, а ми дотримуємося угоди, це неприйнятно".

Офіційно в МЗС Росії ще не коментували заяву Трампа. Проте джерело у цьому відомстві на умовах анонімності заявило Інтерфаксу, що США багато років наближалися до знищення договору, "навмисно і крок за кроком знищуючи договірну базу".

"Головний мотив - мрія про однополярний світ. Чи збудеться? Ні", - сказав співрозмовник агентства.

Раніше американські ЗМІ повідомляли про те, що радник президента США з національної безпеки Джон Болтон повідомить російське керівництво про намір Вашингтона вийти з договору під час візиту в Москву, який почнеться в понеділок.

Як писала газета New York Times, Болтон повідомить президенту Росії Володимиру Путіну, що США планують вийти з договору.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков не виключав, що Болтон може зустрітися з Путіним.

"Вони порушують його багато років"

США ще з часів попередньої адміністрації Барака Обами звинувачує Росію в недотриманні договору.

Росія неодноразово відкидала ці звинувачення і висувала зустрічні претензії до США, пов'язані з розміщенням елементів системи протиракетної оборони в Східній Європі.

"Ми залишалися в рамках угоди і дотримувалися її, а ось Росія, на жаль, не дотримується угоди. Тому ми розірвемо цю угоду і вийдемо з неї", - цитує AFP Трампа, який виступав на мітингу в штаті Невада.

"Росія порушила угоду. Вони порушують її багато років. Я не знаю, чому президент Обама не проводив з ними переговори і не вийшов (з угоди. - Ред.). А ми не дамо їм порушувати ядерну угоду, створювати зброю, яку нам створювати не можна", - наголосив президент США.

Президенти СРСР і США підписують Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності 8 грудня 1987 року

Копирайт изображения AFP Image caption Керівник СРСР Михайло Горбачов та президент США Рональд Рейган підписали Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності 8 грудня 1987 року

Що передбачає договір РСМД?

Договір про ракети середньої і малої дальності, підписаний Рональдом Рейганом та Михайлом Горбачовим у Вашингтоні, став основою для ліквідації сотень тактичних ядерних боєприпасів.

Під скорочення потрапили ракети з дальністю ураження від 500 до 1000 км та від 1000 до 5500 кілометрів.

До травня 1991 року умови договору повністю виконали. В СРСР ліквідували 1752 балістичних та крилатих ракет наземного базування, в США - 859.

США вважають, що нові російські крилаті ракети, здатні нести ядерні заряди, порушують цей договір. Росія це заперечує.

Інші ядерні держави, зокрема Китай, не підписували РСМД.

Крім США і пострадянської Росії положення договору виконували кілька країн Східної Європи та пострадянських держав, поки вони не знищили все запаси ракет середньої та малої дальності, здатних нести ядерні боєзаряди.