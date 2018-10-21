Російські ЗМІ оприлюднили відео вибуху і стрілянини в керченському коледжі

Кримський підрозділ російського ВГТРК "Вести. Крым" оприлюднив відео з камер спостереження в політехнічному коледжі в Керчі, де 17 жовтня внаслідок вибуху і стрілянини загинула 21 людина.

"Камери відеоспостереження в керченському коледжі зафіксували і вибух, який стався 17 жовтня, і вбивцю - Владислава Рослякова. Видно, як він стріляє по людях. Ці шокуючі кадри ще ніколи і ніде не демонстрували. Дітям точно не можна цього бачити. Краще б цього взагалі ніхто ніколи не бачив. Проте після трагедії так багато чуток, здогадок і домислів, і так важливо знати правду, що редакція кримський "Вестей" вирішила оприлюднити ці кадри", - каже диктор в ефірі.

17 жовтня 18-річний студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков, озброєний саморобним вибуховим пристроєм і рушницею, вбив 21 людину. Серед загиблих - 16 студентів і п'ять працівників коледжу. Сам Росляков наклав на себе руки. За останніми даними, кількість постраждалих досягла 73 людей, з них 47 знаходяться в лікарні.

Футболка з написом "Ненависть" і невідомий юнак

На кадрах відео видно, як людина, схожа на Рослякова, заходить до коледжу не з центрального входу, а з запасного, де немає ні металошукачів, ні рамок, ні вахтера. В руках в Рослякова - велика сумка, за плечами - рюкзак, а сам він одягнений у білу футболку з написом "Ненависть".

Кадри демонструють, як Росляков піднімається на другий поверх, вітається з іншим юнаком. Деякий час вони йдуть по коридору разом. На наступних кадрах, які показав телеканал, можна побачити Рослякова, але вже без сумки, а лише з рюкзаком.

"Росляков ставить рюкзак на стіл в коридорі і, судячи з усього, активує механізм бомби. Потім він спускається в коридор на першому поверсі біля турнікета. Сідає на лавку біля буфету і чекає. Трохи згодом він встає і дивиться на телефон - можливо, звіряючи час. Заходить до буфету і майже одразу виходить з нього вже без рюкзака", - йдеться в коментарі до відеозапису.

Потім він піднімається на другий поверх, і в цей момент лунає вибух. На кадрах видно, як вибухова хвиля вибила двері, діти біжать, осколки розлітаються на велику відстань.

Наступні кадри - Росляков йде по другому поверху, назустріч йому - жінка, яка вже в наступному кадрі опиняється на підлозі.

"Росляков далі рухається по коридору і зустрічає молодого хлопця, стріляє. Той поранений і намагається втекти. Другий постріл - падає. Росляков підходить до хлопця і робить ще один постріл", - продовжує описувати відео диктор.

Після цього Росляков стріляє по вікнах, моніторам в комп'ютерному класі, в вогнегасник.

Хто такий Владислав Росляков

Про Рослякова відомо дуже мало. Знайомі студента кажуть, що він давно видалив усі сторінки в соцмережах.

Росляков мав отримати кваліфікацію техніка, його спеціальність була пов'язана з монтажем і експлуатацією електрообладнання в будівлях.

До цього часу не відомо, чому він вирішив здійснити напад на коледж. Знайомий хлопця розповідав, що той "ненавидів коледж через злих викладачів".

Одразу кілька ЗМІ повідомили, що місяць назад Росляков отримав дозвіл на зберігання зброї, для чого він відвідував курси стрільби. Проте офіційного підтвердження цієї інформації досі немає.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.